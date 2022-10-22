Про це повідомляє Укренерго.

"22 жовтня, рашисти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня", - заявили в Укренерго.

Зазначається, що багато регіонів залишилися без світла. Ремонтні бригади Укренерго приступлять до відновлення щойно рятувальники ДСНС ліквідують наслідки ракетних влучань.

"Наразі вимушено застосовані обмеження енергопостачання в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях", - поінформували в Укренерго.

22 жовтня в Укренерго повідомили, що у суботу здійснюватимуться відключення електроенергії у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

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