Масштаби пошкоджень через новий удар РФ по енергосистемі України можуть перевершити наслідки атак 10-12 жовтня, - Укренерго
Масштаби пошкоджень енергетичних об'єктів України внаслідок масованого удару 22 жовтня можуть перевершити за наслідками шкоду від атак 10-12 жовтня
Про це повідомляє Укренерго.
"22 жовтня, рашисти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня", - заявили в Укренерго.
Зазначається, що багато регіонів залишилися без світла. Ремонтні бригади Укренерго приступлять до відновлення щойно рятувальники ДСНС ліквідують наслідки ракетних влучань.
"Наразі вимушено застосовані обмеження енергопостачання в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях", - поінформували в Укренерго.
- 22 жовтня в Укренерго повідомили, що у суботу здійснюватимуться відключення електроенергії у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.
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