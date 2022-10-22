В Укренерго попередили про відключення електроенергії у Києві та чотирьох областях

Про це повідомляє Укренерго.

"22 жовтня, зранку знову критично збільшилося споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Тому диспетчерський центр "Укренерго" вимушено віддав команду на тимчасове обмеження споживання в цих регіонах", - заявили в Укренерго.

Там додали, що масштаби обмежень значно менші ніж ті, що застосовувалася напередодні 21 жовтня.

"Це необхідно, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкодженні терористичними ракетними атаками", - пояснили в Укренерго.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb