Про це під час брифінгу повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що наразі Луганщина поділяється на дві частини. Одна - це окуповані території, де не було інтенсивних боїв і де наразі людям трохи легше.

Там є такі приватні домогосподарства певні, вони там свійську тварину тримають, щось вирощують у городі, тому вони більш-менш усім забезпечені. Є вода в колодязях, є пічне опалення. Там набагато легше", - сказав Гайдай.

Друга частина - це території, де була активна фаза бойових дій. Це передусім стосується трьох найбільших міст Луганської області - Рубіжне, Лисичанськ і Сєверодонецьк. За словами Гайдая, ці міста зруйновані достатньо серйозно, розбита вся критична інфраструктура.

"Перебої величезні і з водою, і з газом. До опалювального періоду ці міста не підготовлені взагалі", - зазначив очільник Луганської ОВА.

Він також повідомив, що після деокупації цих та інших територій влада звертатиметься до місцевих жителів, щоб вони перезимували в інших областях України в більш нормальних умовах.

Наразі вже звільнено сім сіл Сватівського району на Луганщині: Новолюбівка, Невське, Греківка, Новоєгорівка, Надія, Андріївка та Стельмахівка.

9 жовтня Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині ЗСУ звільнили сім сіл.