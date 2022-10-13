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Головна війна з Росією Опалювального сезону не буде. Мешканцям Луганщини, де були бої, доведеться зимувати за межами області, - Гайдай

Опалювального сезону не буде. Мешканцям Луганщини, де були бої, доведеться зимувати за межами області, - Гайдай

13 жовтня, 2022 четвер
13:30
війна з Росією голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Людям із населених пунктів Луганщини, де тривали бої, доведеться зимувати в інших областях України, оскільки їхня область не підготовлена до цього

Про це під час брифінгу повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що наразі Луганщина поділяється на дві частини. Одна - це окуповані території, де не було інтенсивних боїв і де наразі людям трохи легше.

Там є такі приватні домогосподарства певні, вони там свійську тварину тримають, щось вирощують у городі, тому вони більш-менш усім забезпечені. Є вода в колодязях, є пічне опалення. Там набагато легше", - сказав Гайдай.

Друга частина - це території, де була активна фаза бойових дій. Це передусім стосується трьох найбільших міст Луганської області - Рубіжне, Лисичанськ і Сєверодонецьк. За словами Гайдая, ці міста зруйновані достатньо серйозно, розбита вся критична інфраструктура.

"Перебої величезні і з водою, і з газом. До опалювального періоду ці міста не підготовлені взагалі", - зазначив очільник Луганської ОВА.

Він також повідомив, що після деокупації цих та інших територій влада звертатиметься до місцевих жителів, щоб вони перезимували в інших областях України в більш нормальних умовах.

Наразі вже звільнено сім сіл Сватівського району на Луганщині: Новолюбівка, Невське, Греківка, Новоєгорівка, Надія, Андріївка та Стельмахівка.

  • 9 жовтня Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині ЗСУ звільнили сім сіл.

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російська армія
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окупанти
Сергій Гайдай
деокупація України
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