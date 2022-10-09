На Луганщині ЗСУ звільнили сім населених пунктів

Про це розповів очільник ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Першою Збройні Сили України звільнили Греківку. Незважаючи на резонанс в Інтернет спільноті, ми не одразу повідомили про вигнання окупантів із цього населеного пункту. На той час там ще тривали стабілізаційні заходи. Як й в інших селах, в які увійшли наші військові. Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною", - наголосив він.

Серед деокупованих сіл:

Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;

Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;

Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;

Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району.

7 жовтня голова Луганської ОВА повідомив про деокупацію села Греківка Луганської області.

Також українські військові деокупували село Макіївка Сватівського району на Луганщині.

9 жовтня ЗСУ звільнили Стельмахівку на Луганщині

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