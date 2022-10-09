На Луганщині ЗСУ звільнили сім населених пунктів
На Луганщині станом на 9 жовтня українські військові звільнили сім населених пунктів Сватівського району
Про це розповів очільник ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"Першою Збройні Сили України звільнили Греківку. Незважаючи на резонанс в Інтернет спільноті, ми не одразу повідомили про вигнання окупантів із цього населеного пункту. На той час там ще тривали стабілізаційні заходи. Як й в інших селах, в які увійшли наші військові. Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною", - наголосив він.
Серед деокупованих сіл:
- Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
- Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;
- Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
- Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
- Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
- Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
- Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району.
- 7 жовтня голова Луганської ОВА повідомив про деокупацію села Греківка Луганської області.
- Також українські військові деокупували село Макіївка Сватівського району на Луганщині.
- 9 жовтня ЗСУ звільнили Стельмахівку на Луганщині
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