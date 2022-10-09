ЗСУ звільнили село Стельмахівка на Луганщині, - голова ОВА Гайдай
Українські військові звільнили від росіян село Стельмахівка, що у Сватівському районі в Луганській області
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.
"Вже офіційно: село Стельмахівка Коломичиської сільської громади Сватівського району Луганської області звільнене від російських окупантів", - написав Гайдай та опублікував фото з українськими військовими біля сільради.
- 7 жовтня українські військові деокупували село Макіївка Сватівського району на Луганщині.
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