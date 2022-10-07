ЗСУ звільнили село Макіївка на Луганщині
Українські військові деокупували Макіївку Сватівського району на Луганщині
Про це повідомили у фейсбуці 198-го батальйону тероборони.
"ЗСУ продовжує звільняти нашу рідну Сватівщину. Село Макіївка - це Україна", - наголосили в ТрО.
- 6 жовтня окупанти повідомили, що розпочали "евакуацію" соціальних і медичних установ з підконтрольних їм населених пунктів Кремінна та Сватове.
- 7 жовтня голова Луганської ОВА повідомив про деокупацію села Греківка Луганської області.
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