Про це повідомили у фейсбуці 198-го батальйону тероборони.

"ЗСУ продовжує звільняти нашу рідну Сватівщину. Село Макіївка - це Україна", - наголосили в ТрО.

6 жовтня окупанти повідомили, що розпочали "евакуацію" соціальних і медичних установ з підконтрольних їм населених пунктів Кремінна та Сватове.

7 жовтня голова Луганської ОВА повідомив про деокупацію села Греківка Луганської області.

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