Окупанти на Луганщині оголосили "евакуацію" установ із Кремінної та Сватового

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так званий "посол ЛНР" у Росії Родіон Мірошник повідомив, що "у місті (Кремінна, - ред.) і селищах малолюдно, основні соціальні установи евакуйовано".

За його словами, наразі Кремінну контролюють окупанти, а в районі селищ Сіверськ і Торське помічені підрозділи ЗСУ чисельністю до 10 тисяч осіб.

Також "евакуація" відбулась у Сватовому, "місцеві органи влади працюють в урізаному вигляді".

Деніс Пушилін, якого росіяни призначили "тимчасового виконуючим обов’язки" голови окупованої Донеччини, своєю чергою, повідомив, що їхні військові вибудовують лінію оборони в районі міста Кремінна.

За його даними, українські Збройні сили хочуть перерізати дорогу Кремінна - Сватове, але окупанти поки чинять опір.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb