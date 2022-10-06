Окупанти на Луганщині оголосили "евакуацію" установ із Кремінної та Сватового
Окупанти повідомили, що розпочали "евакуацію" соціальних і медичних установ з підконтрольних їм населених пунктів Кремінна та Сватове
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Так званий "посол ЛНР" у Росії Родіон Мірошник повідомив, що "у місті (Кремінна, - ред.) і селищах малолюдно, основні соціальні установи евакуйовано".
За його словами, наразі Кремінну контролюють окупанти, а в районі селищ Сіверськ і Торське помічені підрозділи ЗСУ чисельністю до 10 тисяч осіб.
Також "евакуація" відбулась у Сватовому, "місцеві органи влади працюють в урізаному вигляді".
Деніс Пушилін, якого росіяни призначили "тимчасового виконуючим обов’язки" голови окупованої Донеччини, своєю чергою, повідомив, що їхні військові вибудовують лінію оборони в районі міста Кремінна.
За його даними, українські Збройні сили хочуть перерізати дорогу Кремінна - Сватове, але окупанти поки чинять опір.
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