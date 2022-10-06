English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Окупанти на Луганщині оголосили "евакуацію" установ із Кремінної та Сватового

Окупанти на Луганщині оголосили "евакуацію" установ із Кремінної та Сватового

6 жовтня, 2022 четвер
15:23
війна з Росією евакуація

Окупанти повідомили, що розпочали "евакуацію" соціальних і медичних установ з підконтрольних їм населених пунктів Кремінна та Сватове

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так званий "посол ЛНР" у Росії Родіон Мірошник повідомив, що "у місті (Кремінна, - ред.) і селищах малолюдно, основні соціальні установи евакуйовано".

За його словами, наразі Кремінну контролюють окупанти, а в районі селищ Сіверськ і Торське помічені підрозділи ЗСУ чисельністю до 10 тисяч осіб.

Також "евакуація" відбулась у Сватовому, "місцеві органи влади працюють в урізаному вигляді".

Деніс Пушилін, якого росіяни призначили "тимчасового виконуючим обов’язки" голови окупованої Донеччини, своєю чергою, повідомив, що їхні військові вибудовують лінію оборони в районі міста Кремінна.

За його даними, українські Збройні сили хочуть перерізати дорогу Кремінна - Сватове, але окупанти поки чинять опір.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Луганщина
окуповані території
Читайте також:
Odrygenna_vojin
Автор Христина Парубій
5 жовтня, 2022 середа
Герої України. Воїн 103-ї бригади Сил ТрО Шаман: приїхав у відпустку, щоб одружитися
5 жовтня, 2022 середа
Херсонщина і Харківщина змагаються у темпах звільнення. Карта бойових дій 1–4 жовтня
Ракетний удар
6 жовтня, 2022 четвер
Росіяни завдали ракетних ударів по Хмельниччині: пошкоджено будинки
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.18
    Купівля 40.18
    Продаж 41.05
  • EUR
    Купівля 39.08
    Продаж 40.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
6 жовтня
15:44
Херсонська область
ЗСУ у жовтні звільнили на Херсонщині 29 населених пунктів, - Генштаб
15:40
Оновлено
Запоріжжя
Росіяни атакували сімома ракетами інфраструктуру Запоріжжя, є загиблі й постраждалі
15:23
ПВК
Був у Ізюмі, Сватовому та на Лиманщині. Білорусу, який найманцем воював на боці РФ, повідомили про підозру
15:18
Франція
Французам платитимуть €150 в місяць за приймання біженців з України
15:15
мобілізація рф
У тимчасово окупованому Севастополі РФ мобілізовує водіїв швидких і трактористів, - розвідка
15:06
На фото: Карл Лагерфельд та Джаред Лето
Джаред Лето зіграє Карла Лагерфельда у фільмі про відомого модельєра
15:02
США та Україна
США анонсували фінансову допомогу розміром 55 млн доларів для України для підготовки до зими
14:59
Наталка Діденко
Сонячна погода та ранкові тумани: синоптик Наталка Діденко про погоду 7 жовтня
14:47
Матвієнко
У Росії заходилися шукати "домовленості" і запросили парламент України на переговори
14:46
Ексклюзив
Боєць "Азова" Орест
У полоні залишаються понад 700 азовців, - начальник штабу полку "Азов"
14:45
санкції проти Росії
Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти РФ: що в нього входить
14:38
Ексклюзив
Доля російських військ в Херсоні вирішена, - військовий експерт Притула
14:37
На фото: постер з лауреаткою Нобелівської премії з літератури
Розриває колективні обмеження особистої пам’яті: оголосили лауреата Нобелівської премії з літератури
14:32
Розпочався продаж ексклюзивних браслетів в пам'ять про "Азовсталь", гроші підуть на потреби ЗСУ
"Символ незламності": гроші від продажу браслетів з останньої партії сталі заводу "Азовсталь" підуть на потреби ЗСУ
14:30
Наталія Гуменюк
Гуменюк: в окупантів на Півдні немає чим стріляти, проблеми з логістикою
14:30
OPINION
Ігор Гулик
Росія справді без кордонів
14:29
евакуація
Українці, які евакуювалися в безпечні місця мають перечекати зиму там, - Верещук
14:25
Алек Болдвін
"Ніхто не вищий за закон": стали відомі умови поновлення зйомок фільму Болдвіна
14:07
Маріуполь окупанти
У школі біля Маріуполя розмістили понад 200 росіян, дітей відправили на "дистанційку"
14:03
на фото: командири полку "Азов"
Медійність не допомагає. Начальник штабу "Азов" сказав, що робити родичам полонених
14:02
Ексклюзив
обмін полоненими
Другого Медведчука у нас немає, але є ідея набрати обмінний фонд для визволення наших полонених, - начальник штабу полку "Азов"
14:02
росія хакер
Стирає цифровий слід: РФ вигадала спосіб, як поширювати дезінформацію через телеграм, - дослідження Nisos
14:01
техніка
Лише за добу 4 танки, гаубиці, бронемашини та 12 окупантів. Морські піхотинці показали, як знищують ворога
13:51
Окупанти обстріляли Нікополь і Нікопольський район
Нікопольські підприємства працюють, попри обстріли, питання з евакуацією не стоїть, - обласна рада
13:51
діти
На Херсонщині окупанти пропонують "оздоровити" дітей у Криму, щоб взяти у заручники, - депутат облради
13:45
На фто: актор Олександр Печериця
"Не вмів поводитися зі зброєю": українська зірка фільму "Гіркі жнива" Печериця розповів, як наважився піти в ЗСУ
13:36
навчальні стрільби
На Полтавщині 6–9 вересня проведуть навчальні стрільби: лунатимуть постріли
13:34
ССО Азов
Спецслужби РФ пропонували азовцям "знищити Захід і США", - Кортевич
13:32
Україна та Північна Македонія підписали оновлення про вільну торгівлю
Україна та Північна Македонія підписали оновлення про вільну торгівлю
13:29
пресконференція командирів Азов
Зеленський, Залужний, Буданов: Командир "Азову" мав зв'язок з українською владою на час виходу з "Азовсталі"
13:29
Ексклюзив
Азовсталь
Декого забрали сепаратисти та "л/днрівці": начальник штабу полку "Азов" Кротевич заявив, що домовленості з Червоним Хрестом не були дотримані
13:21
Ексклюзив
начальник штабу полку "Азов" капітан Богдан Кротевич
Начальник штабу полку сказав, як можна допомогти "Азову"
13:21
Кирило Шевченко
Голові НБУ Шевченку повідомили про підозру
13:18
Ексклюзив
Стартував великий процес з повернення оборонців Маріуполя, - начальник штабу полку "Азов" Кротевич
13:13
Хачатур Матевосян
В Україні ліквідували командира роти російських снайперів, - офіцер ЗСУ Штефан
12:58
Оленівка. Місце трагедії
41 загиблий, але списки збирають: азовець Кротевич про загиблих в Оленівці
12:54
На фото: актор Кевін Спейсі
Звинувачення у сексуальних домаганнях: у Нью-Йорку відбудеться суд над Кевіном Спейсі
12:49
Військові навчання
Проводяться навчання для саперів: мешканців Київщини закликали не лякатись звуків вибухів
12:41
Азов Маріуполь Ілля Самойленко
Багато звільнених з полону азовців не готові до спілкування зі ЗМІ, - офіцер розвідки полку "Азов" Самойленко
12:39
Ексклюзив
Ми відновлюємо підрозділи танкової роти, зенітно-ракетного та артилерійського дивізіонів, - виконувач обов'язків командира полку "Азов" Надточій
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV