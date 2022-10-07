Українські воїни звільнили село Греківка Луганської області
Голова Луганської ОВА повідомив про офіційну деокупацію ЗСУ села Греківка Луганської області
Про це інформує голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Вже офіційно: село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району Луганської області звільнене від окупантів!" - написав Гайдай.
- Раніше окупанти повідомили, що розпочали "евакуацію" соціальних і медичних установ з підконтрольних їм населених пунктів Кремінна та Сватове.
- 1 жовтня українські військові звільнили населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки, що біля Лиману.
- 4 жовтня депутат Херсонської облради Ігор Йосипенко повідомив про звільнення Великої Олександрівки.
- Над Великою Олександрівкою на Херсонщині підняли український прапор.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.18
Купівля 40.18Продаж 41.06
-
EUR
Купівля 38.99Продаж 40.11
- Актуальне
- Важливе