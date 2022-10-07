Про це повідомило МВС у телеграмі.

"На Херсонщині в смт Велика Олександрівка замайорів український стяг. Поліція повернулася до Великої Олександрівки й підняла Прапор України над будівлею відділення поліції", - наголосили правоохоронці.

Крім того, поліцейські повідомили про початок роботи на чергових деокупованих від росіян територіях України.

4 жовтня депутат Херсонської облради Ігор Йосипенко повідомив про звільнення Великої Олександрівки.

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