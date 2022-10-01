Про це заявив речника Східного угруповання військ Сергій Череватий в етері національного телемарафону.

"Російське угруповування в районі Лиману оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки - звільнені, там тривають стабілізаційні заходи", - сказав Череватий.

За його словами, в районі Лиману в оточенні опинилося близько 5 тис. окупантів.

"Там справді наші дані показували, що російське угрупування налічувало кількість в районі 5-5,5 тис. Проте, активні бойові дії "відмінусовували" їх бойовий склад, а також деякі групи, які намагалися прорватися. Тобто встановлення точної кількості росіян поки потребує аналізу, щоб назвати точну цифру", - зазначив Череватий.

1 жовтня військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що у районі Лиману зосереджено від 2,5 тис. до 5 тис. російських військових.

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