Опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, - Чернишов
Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов повідомив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, без перенесень та змін
Про це він написав у своєму facebook.
Він зазначив, що опалювальний сезон розпочнеться як тільки протягом 3 днів середньодобова температура буде нижче +8 °C.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Уряду 12 жовтня повідомив, що після ввімкнення опалення, використання газу та вугілля також буде ощадливим. За його словами, цієї зими мінімальна температура у квартирах буде 16 градусів, а середня - 18 градусів.
- У Києві опалювальний сезон для дитсадків, шкіл, лікарень та інших соціальних установ розпочався ще 7 жовтня.
- Раніше у Мінрегіонів попереджали українців про перенесення старту опалювального сезону.
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