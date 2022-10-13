Опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, - Чернишов

Про це він написав у своєму facebook.

Він зазначив, що опалювальний сезон розпочнеться як тільки протягом 3 днів середньодобова температура буде нижче +8 °C.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Уряду 12 жовтня повідомив, що після ввімкнення опалення, використання газу та вугілля також буде ощадливим. За його словами, цієї зими мінімальна температура у квартирах буде 16 градусів, а середня - 18 градусів.

У Києві опалювальний сезон для дитсадків, шкіл, лікарень та інших соціальних установ розпочався ще 7 жовтня.

Раніше у Мінрегіонів попереджали українців про перенесення старту опалювального сезону.

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