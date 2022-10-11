У Мінрегіонів попередили українців про перенесення старту опалювального сезону
Опалювальний сезон в Україні, ймовірно, стартує на кілька тижнів пізніше
Тепло в домівках з'явиться щонайменше на кілька тижнів пізніше.
Про це в етері телемарафону повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
"Я впевнений, що, особливо на півдні, ми вмикатимемо тепло ближче до кінця жовтня - початку листопада", - заявив міністр.
Він також додав, що влада готова з 15 жовтня розпочати опалювальний сезон у багатоквартирних будинках, але, згідно з прогнозами, другий осінній місяць має бути теплим.
- Нагадаємо, до наступного опалювального сезону Україна планує повністю відмовитися від використання природного газу для опалення завдяки альтернативним джерелам енергії
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