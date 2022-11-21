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Головна Економіка Норвегія надасть Україні $195 млн на закупівлю газу на зиму

Норвегія надасть Україні $195 млн на закупівлю газу на зиму

21 листопада, 2022 понедiлок
15:49
Економіка на фото: газова плита

Норвегія допоможе Україні закупити газ на зиму, надавши 195 мільйонів доларів

Про це пише Reuters.

Гроші є частиною пакету допомоги в розмірі 10 мільярдів крон. Вони повинні надійти через Європейський банк реконструкції та розвитку.

"Важливо направляти підтримку через авторитетну, міжнародно визнану організацію, яка забезпечить ефективне і прозоре використання фінансування", - сказав міністр фінансів Норвегії Тригве Слагсволда Ведума.

  • Очільник уряду Денис Шмигаль раніше казав, що у сховищах України зберігається 14,2 млрд кубів газу, яких достатньо, щоб стабільно пережити зиму.

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