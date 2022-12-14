Молдова судитиметься з російським Газпромом через створення енергетичної кризи
Віцепрем’єр-міністр Молдови Андрей Спину заявив, що Кишинів подасть до суду на російський Газпром. Компанія не виконує контракт, підписаний з Moldovagaz
Про це мовиться в інтерв'ю віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрея Спину Deutsche Welle.
"Енергетична криза, яку зараз переживає Молдова, породжена Газпромом - Кремлем. І я хочу, щоб мене почули, коли я це говорю", – ствердив молдовський віцепрем’єр.
Андрей Спину переконаний, якби російський Газпром виконував зобов'язання за контрактом з Молдовою, у країні б усі були забезпечені газом та електрикою.
"Те, що ми змушені купувати газ й електроенергію на ринку – це вина Газпрому, і наші юристи вже відпрацьовують деталі, щоб подати на російський концерн до суду за невиконання контракту. І ми також будемо просити відшкодування заставних збитків, тому що через них ми змушені були перерозподіляти гроші з інших сегментів, брати кредити", - наголосив Андрей Спину.
Зазначається, що компанія Moldovagaz підписала контракт із Газпромом. Однак останній знизив поставки, після чого в енергосистемі Молдови "немає жодної безпеки". Російський постачальник не вимагав припинення угоди чи зміни її умов, аби зменшити обсяги постачання.
"Вони просто ігнорують свої зобов'язання, і заплатять за це".
- Нагадаємо, 1 жовтня повідомлялося, що російський Газпром з того дня почне скорочувати постачання природного газу до Молдови приблизно на 30%.
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