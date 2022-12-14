Молдова судитиметься з російським Газпромом через створення енергетичної кризи

Про це мовиться в інтерв'ю віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрея Спину Deutsche Welle.

"Енергетична криза, яку зараз переживає Молдова, породжена Газпромом - Кремлем. І я хочу, щоб мене почули, коли я це говорю", – ствердив молдовський віцепрем’єр.

Андрей Спину переконаний, якби російський Газпром виконував зобов'язання за контрактом з Молдовою, у країні б усі були забезпечені газом та електрикою.

"Те, що ми змушені купувати газ й електроенергію на ринку – це вина Газпрому, і наші юристи вже відпрацьовують деталі, щоб подати на російський концерн до суду за невиконання контракту. І ми також будемо просити відшкодування заставних збитків, тому що через них ми змушені були перерозподіляти гроші з інших сегментів, брати кредити", - наголосив Андрей Спину.

Зазначається, що компанія Moldovagaz підписала контракт із Газпромом. Однак останній знизив поставки, після чого в енергосистемі Молдови "немає жодної безпеки". Російський постачальник не вимагав припинення угоди чи зміни її умов, аби зменшити обсяги постачання.

"Вони просто ігнорують свої зобов'язання, і заплатять за це".

Нагадаємо, 1 жовтня повідомлялося, що російський Газпром з того дня почне скорочувати постачання природного газу до Молдови приблизно на 30%.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb