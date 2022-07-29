Молдова домовляється з Румунією про купівлю газу 

Про це Санду сказала на пресконференції у Бухаресті після зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, передає NewsMaker.

"Ситуація вимагає від нас термінових дій та пошуку альтернативних рішень, щоб зберегти стабільність у країні та пережити зиму. Наразі Молдові потрібні рішення для забезпечення енергетичної безпеки. Ми хочемо купувати газ у Румунії, і нам потрібно, щоб це стало можливим якнайшвидше. Це вкрай важливо для того, щоб наші люди не мерзли взимку, і для підтримки соціальної стабільності в країні", - сказала Санду.

Президент Румунії у відповідь зазначив, що ця зима буде складною, але запевнив, що "Румунія не залишить Молдову".

"Як ми знаємо, Молдова особливо вразлива у цій галузі, і населення вже відчуває наслідки різкого підвищення цін на газ та електроенергію. Ми обговорили дуже важливу роль та потенціал газопроводу "Яси - Унгени - Кишинів" як суттєвого елемента в архітектурі енергетичної безпеки Молдови", - сказав Йоганніс.

29 липня Майя Санду сказала, що у разі поширення агресії РФ на території Молдови Кишинів звернеться по допомогу до Румунії.

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що Румунія залишається найближчою до Республіки Молдова і не покине її, "хай там як розвиватимуться події внаслідок війни, яку РФ розв'язала проти України".

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