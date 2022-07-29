Про це інформує Deschide із посиланням на заяву Санду після її зустрічі із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

"Ми занепокоєні. Ми беремо до уваги найпесимістичніші сценарії. Відповідно, ми готуємося до всіх варіантів розвитку подій. І в ситуації, коли Росія спробує напасти на Республіку Молдова, ми, очевидно, будемо просити допомоги", - сказала Санду у відповідь на запитання, чи Молдова розраховує на підтримку Румунії.

"Ми залишаємося найближчими до Республіки Молдова і не покинемо вас, хай там як розвиватимуться події внаслідок війни, яку РФ розвʼязала проти України", – заявив Клаус Йоганніс.

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