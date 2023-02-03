Про це на АрміяInform сказав представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Лютий-березень ми очікуємо дуже активних подій. Завдання від Путіна – захопити Донбас до березня. Нічого не вийде. Ці дати вже багато разів переносились", – сказав Юсов.

Повідомляється, що інтенсивність боїв на сході, яку нині українська розвідка спостерігає на Донбасі, лише спроба реалізації планів російського лідера щодо захоплення України.

Читайте також: Резніков: РФ може почати наступати на двох напрямках до річниці вторгнення

"Не рахуючи втрати в живій силі та техніці ворог пробує виконати завдання диктатора. Тому так, найближчим часом будуть активні події", – додав представник воєнної розвідки.