Розвідка очікує, що лютий - березень стануть місяцями активних подій на фронті
Представник Головного управління розвідки розповів, що у лютому - березні очікуються "дуже активні події" в зоні активних бойових дій
Про це на АрміяInform сказав представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов.
"Лютий-березень ми очікуємо дуже активних подій. Завдання від Путіна – захопити Донбас до березня. Нічого не вийде. Ці дати вже багато разів переносились", – сказав Юсов.
Повідомляється, що інтенсивність боїв на сході, яку нині українська розвідка спостерігає на Донбасі, лише спроба реалізації планів російського лідера щодо захоплення України.
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"Не рахуючи втрати в живій силі та техніці ворог пробує виконати завдання диктатора. Тому так, найближчим часом будуть активні події", – додав представник воєнної розвідки.
- Раніше видання Вloomberg писало, що попри втрати російської армії у війні з Україною президент РФ Володимир Путін планує новий наступ, який може початися у лютому-березні.
- А секретар РНБО Олексій Данілов казав, що росіяни готуються до нової хвилі наступу в Україні до 24 лютого і розвідують оборонні можливості України. Згодом він наголошував, що влада розуміє загрозу повторного наступу російських військ на територію України й потужно готується.
- Вже 1 лютого секретар РНБО заявив: "Росіяни готуються до максимальної ескалації війни й не можна виключати жодного сценарію в найближчі два-три тижні".
- 2 лютого в Головному управлінні розвідки розповіли, що російський президент Володимир Путін наказав до березня захопити усю територію Донеччини та Луганщини.
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