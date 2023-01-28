Люди "Совка" хочуть мати досягнення до річниці. У РНБО заявили, що РФ готує новий наступ до 24 лютого

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода".

"Зараз вони готуються до максимальної активізації з урахуванням того, що це ж люди з "Совка", і вони вважають, що до річниці вони повинні мати якісь досягнення. Немає жодної таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі, як вони самі кажуть. Є розуміння, на яких ділянках вони хочуть щось зробити", - сказав він.

Данілов зауважив, що насамперед у загарбників "є завдання" щодо Донецької та Луганської областей – повністю вийти на межі областей. Крім того російські військові вже тиждень розвідують оборонні можливості українських сил на Запорізькому напрямку.

"І зараз є певне накопичення військ. Нам це відомо, ми розуміємо, що відбувається в РФ із цього приводу", – сказав він.

Раніше видання Вloomberg писало, що попри втрати російської армії у війні з Україною президент РФ Володимир Путін планує новий наступ, який може початися у лютому-березні.

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