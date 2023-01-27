Про це інформує Вloomberg.

Повідомляється, що Росія хоче демонструвати, що після місяців втрат її сили відновляють ініціативу, зокрема тиснуть на Україну та її союзників, аби примусити до перемир'я з включеним контролем над окупованими територіями.

Близькі до Кремля джерела розповіли, що відновлення наступу РФ може початися вже у лютому-березні цього року. Вони припускають, що він може початися до того, як Україна отримає обіцяні постачання бойових танків від США та ЄС..

"Путін розчарований тим, як йдуть справи, але він не готовий відмовлятися від своїх цілей. Це просто означає, що шлях буде довшим, кривавішим і гіршим для всіх", - каже засновниця політичного консультанта R. Politik Тетяна Станова.

Поки Україна готує власний поштовх, Путіна передвіщає ще одну ескалацію його війни.

Розвідка США та Європи має сумніви щодо ресурсів Росії для нового великого наступу, навіть після мобілізації 300 тис. військ восени 2022 року. Водночас українські союзники нарощують постачання зброї.

Також джерела заявили, що жорстокі атаки ворога в таких місцях, як Бахмут виснажили ЗСУ.

"Після блискавичних атак українських сил влітку та восени, які порушили її оборонні лінії, Росія відтоді посилила захист, використовуючи окопи, танкові пастки та міни, щоб уповільнити будь-яке потенційне просування", - пише видання.

Одначе, американські та європейські військові чиновники вибувають побоювання, що війна незабаром може перерости в артилерійський бій, як у часи Першої світової війни з переважно застійними лініями фронту.

"Якщо нічого не зміниться, нас чекає війна на виснаження, як Перша світова війна, яка може тривати довго, тому що обидві сторони вірять, що час на їхньому боці", - розповів керівник заснованого Кремлем відділу міжнародних справ Росії Андрій Кортунов.