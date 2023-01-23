Скібіцький: Про повний перелом у війні говорити ще рано, але 2023 – рік нашої перемоги

Про це він заявив у інтерв’ю Укрінформу.

"Про повний перелом у війні сьогодні говорити ще рано, але ознаки того, що ситуація буде змінюватися, є. 2023 рік – рік нашої Перемоги. Наша Перемога уже є навіть в тому, що ми майже рік захищаємо свою незалежність у війні з ядерною державою, яка має більший мобілізаційний та економічний потенціал. Це вже стратегічна поразка Росії, про яку говоримо не тільки ми, а й увесь цивілізований світ", – сказав він.

Окрім цього, Скібіцький також додав, що тут йдеться не лише про перемогу на полі бою, а й про перемогу на всіх інших напрямках: такої потужної коаліції держав, яка підтримує зараз Україну, за всю новітню історію нашої країни не було, і це вже перемога.

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Зокрема Скібіцький звернув увагу, що нині РФ проводить потужну інформаційну кампанію проти України, щоб розтягувати українські сили, лякати населення.

"Ви ж дивіться, як багато саме російських аналітиків, які зараз працюють за кордоном, кажуть про 220-тисячне угруповання на території Білорусі, а зовсім недавно говорили, що там розгорнуто 150 тисяч... Насправді їх нема там. Угруповання, яке зараз є, неможливо порівняти з тим, що було в лютому минулого року", – додав він.

Представник ГУР також зауважив, що в Україні проведено перевірки готовності підрозділів, які боронять північний кордон держави, підготовлені відповідні оборонні рубежі, розгорнуто та посилено систему ППО, включаючи Київ.

"І якщо ми збиваємо зараз ворожі крилаті ракети, то повірте, збивати вертольоти й літаки, – це набагато простіше", – додав він.

16 січня в ГУР повідомили, що російський диктатор Володимир Путіна поставив перед новим командувачем угруповання військ в Україні Валерієм Герасимовим завдання захопити Донбас до березня 2023 року.

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