В ГУР з'ясували, коли Росія планує в Україні новий великий наступ

Про це повідомляє Delfi.

"Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії та Путіна", - сказав Скібіцький.

Він додав, що на Донецьку та Луганську області чекають важкі та вирішальні бої.

Водночас полковник ГУР назвав новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірний, як і активні бойові дії на півдні України, де росіян більше хвилює захист окупованого Криму.

"Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни", - зазначив Скібіцький.

За його словами, наразі зарано говорити про те, чи війна закінчиться 2023 року.

"Ми поки що не можемо заглядати далеко, ми повинні пройти перший етап — весну та початок літа. Ми бачимо, до чого веде ця війна: змінилося російське військове керівництво, закінчився перший етап мобілізації, російська армія перегруповується. Наша оцінка проста: основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках", - розповів Скібіцький.

Він підкреслив, що росіяни не змогли виконати своє головне завдання та повністю окупувати Донецьку та Луганську області.

"Приблизно у лютому-березні будуть бої за ці області, росіяни намагатимуться взяти під свій контроль Куп'янськ, Сватове, Кремінну у напрямку Харківської області. Головне поле бою буде на Донбасі, це підтверджують бої за Бахмут та Соледар", - наголосив представник ГУР.

16 січня в ГУР повідомили, що російський диктатор Володимир Путіна поставив перед новим командувачем угруповання військ в Україні Валерієм Герасимовим завдання захопити Донбас до березня 2023 року.

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