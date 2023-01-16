Путін наказав Герасимову захопити Донеччину і Луганщину до кінця зими, - розвідка

Про це 16 січня, в етері телеканалу FREEДОМ заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Загалом ми можемо говорити про те, що Путін не зважає на реальність, тому глобальні завдання свої не змінив. Тобто знищення українців як окремого народу і нації, знищення України як незалежної держави… Все-таки ми можемо говорити про пріоритетний для рашистів напрямок — це Донбас. І чергові терміни, які він визначає вже для Герасимова, скажімо, як нового керівника війни проти України, — це мета захоплення Донбасу і формування певної зони безпеки, ну, вже до березня", - зазначив він.

Зокрема Юсов додав, що терміни поставлених Путіним завдань перед окупаційною армією неодноразово переносили, і незабаром уже буде рік із моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Рік, як вони "3 дні беруть Київ". Ну, загалом, однак, нові цілі й нові завдання. Нічого не вийде і цього разу", - переконаний Юсов.

Також він підтвердив, що розвідка має інформацію про ознаки підготовки російською окупаційною армією наступу на Запорізькому напрямку.

"Так, безумовно, такі дані є. Це може свідчити як про пряму підготовку до наступальних дій з боку противника, так і про певні обманні дії для того, щоб інформаційну кампанію проводити й, скажімо так, приховати справжні наміри свої на інших напрямках фронту. Уся інформація відстежується, і відповідні висновки, і заходи проводяться з боку українських Сил оборони", - наголосив він.

12 січня секретар Ради національної безпеки і оборони України заявив, що ЗСУ нищать російське військо, "як шинкують капусту", питання - на скільки вистачить "їхнього божевілля".

16 січня стало відомо, що Росія зараз готується до спроби зробити так званий крайній ривок, із цим пов'язані кадрові зміни в командуванні РФ.