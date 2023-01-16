Про це в етері телемарафону "Єдині новини" сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Розуміючи, що відбувається на Росії, розуміємо, що вони матимуть спробу зробити так званий крайній ривок. Вони до цього готуються. Ми більш ніж упевнені, що з цим пов'язані ті процеси, які на сьогодні відбуваються по зміні людей... Саме призначення Герасимова говорить про те, що для них це останній дзвоник. Після того вже не буде на кого міняти, не буде на кого списувати ті поразки, які вони обов'язково отримають на нашій території. Вони до цього готуються, і ми маємо до цього готуватися", - сказав Данілов.

Зокрема він також зазначив, що такий "ривок" вони можуть зробити й на річницю повномасштабного вторгнення, бо для них такі дати є "сакральними" речами. Окрім цього, за його словами, це може статися і в березні.

12 січня секретар Ради національної безпеки і оборони України заявив, що ЗСУ нищать російське військо, "як шинкують капусту", питання - на скільки вистачить "їхнього божевілля".