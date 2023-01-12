"ЗСУ нищать їх, як шинкують капусту. Питання, на скільки вистачить їхнього божевілля", - Данілов про тактику росіян
Секретар Ради національної безпеки і оборони України заявив, що ЗСУ нищать російське військо, "як шинкують капусту", питання - на скільки вистачить "їхнього божевілля"
Про це в етері телемарафону інформує секретар РНБО України Олексій Данілов.
"Наші воїни нищать їх (росіян, - ред.), як шинкують капусту. Усе те, що вони нині затіяли, то це буде впиратися в наші ЗСУ", - сказав Данілов.
Секретар РНБО наголосив, тактика Росії - це використання війська, зокрема нині кадирівців, як "м'ясо", внаслідок цього переважна більшість залишається на тому полі бою.
"Питання, на скільки у них вистачить цього божевілля, тих людей, яких зовсім не шкода. Наше завдання пройти цей шлях в нашому історичному житті до перемоги", - запевнив Данілов.
- Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Росія готується до загострення ситуації в лютому, а соратник Медведчука проводить зустрічі з європейцями і схиляє до підписання "мирних" угод у форматі "Мінськ-3".
- Також сьогодні Данілов сказав, що Збройні Сили України за лічені тижні освоять танки Leopard, які наша країна отримає від Польщі.
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