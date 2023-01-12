Про це в етері телемарафону інформує секретар РНБО України Олексій Данілов.

"Наші воїни нищать їх (росіян, - ред.), як шинкують капусту. Усе те, що вони нині затіяли, то це буде впиратися в наші ЗСУ", - сказав Данілов.

Секретар РНБО наголосив, тактика Росії - це використання війська, зокрема нині кадирівців, як "м'ясо", внаслідок цього переважна більшість залишається на тому полі бою.

"Питання, на скільки у них вистачить цього божевілля, тих людей, яких зовсім не шкода. Наше завдання пройти цей шлях в нашому історичному житті до перемоги", - запевнив Данілов.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Росія готується до загострення ситуації в лютому, а соратник Медведчука проводить зустрічі з європейцями і схиляє до підписання "мирних" угод у форматі "Мінськ-3".

Також сьогодні Данілов сказав, що Збройні Сили України за лічені тижні освоять танки Leopard, які наша країна отримає від Польщі.