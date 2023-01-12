Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав РБК-Україна.

"Те, що стосується наших фахівців в Збройних Силах, то я вже неодноразово наводив приклади, коли західні партнери готували своїх фахівців на ті чи інші види озброєння, то наші хлопці та дівчата опанують це за лічені тижні. Тому що ми знаходимося в непростому становищі", - зауважив він.

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А процес освоєння танків, які Україні найближчим часом будуть надавати, буде відбуватись "дуже і дуже швидко", наголошує Данілов.

10 січня директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо зазначив: існує дуже велика ймовірність, що на саміті "Рамштайн" ухвалять формулу щодо передачі Збройним Силам України німецьких танків Leopard 2.

Вже 11 січня президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч з очільниками Польщі та Литви Анджеєм Дудою й Ґітанасом Науседою. Дуда повідомив, що Україні передадуть роту танків Leopard у межах створення міжнародної коаліції.

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