Данілов сказав, за скільки часу українські воїни можуть опанувати танки Leopard
Збройні Сили України за лічені тижні освоять танки Leopard, які наша країна отримає від Польщі
Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав РБК-Україна.
"Те, що стосується наших фахівців в Збройних Силах, то я вже неодноразово наводив приклади, коли західні партнери готували своїх фахівців на ті чи інші види озброєння, то наші хлопці та дівчата опанують це за лічені тижні. Тому що ми знаходимося в непростому становищі", - зауважив він.
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А процес освоєння танків, які Україні найближчим часом будуть надавати, буде відбуватись "дуже і дуже швидко", наголошує Данілов.
- 10 січня директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо зазначив: існує дуже велика ймовірність, що на саміті "Рамштайн" ухвалять формулу щодо передачі Збройним Силам України німецьких танків Leopard 2.
- Вже 11 січня президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч з очільниками Польщі та Литви Анджеєм Дудою й Ґітанасом Науседою. Дуда повідомив, що Україні передадуть роту танків Leopard у межах створення міжнародної коаліції.
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