Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

За його словами, Україні потрібні сучасні танки для збільшення наступальних можливостей. Сергій Згурець зазначив, що зустріч у Львові президентів України, Польщі та Литви цікава тим, що польський президент заявив про готовність передати роту Leopard, яких у Європі близько 2 тис. Також надати танки погодилися Швеція, Фінляндія, Іспанія та Німеччина. Загалом це 1,2 тис. танків, значну кількість яких можуть поставити Україні навіть без збитку для обороноздатності цих держав.

"Я думаю, що рішення про передачу Leopard більш у масштабному форматі ухвалять на зустрічі міністрів оборони "Рамштайн". А перша передача танків із Польщі та Challenger із Британії, які є дуже гарними, буде подоланням червоної лінії, яка так довго існувала в постачаннях важких озброєнь Україні. Я думаю, це якраз той період, коли крига скресає й на додаток до БМП ми почнемо отримувати ці потужні західні машини, які класу Mercedes на полі бою порівняно з іншими зразками радянської військової техніки, яку ми раніше використовували", - наголосив Сергій Згурець.

10 січня директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо зазначив: існує дуже велика ймовірність, що на саміті "Рамштайн" ухвалять формулу щодо передачі Збройним Силам України німецьких танків Leopard 2.

11 січня президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч з очільниками Польщі та Литви Анджеєм Дудою й Ґітанасом Науседою. Президент Польщі повідомив, що Україні передадуть роту танків Leopard у межах створення міжнародної коаліції.

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