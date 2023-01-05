Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов, інформує "Суспільне".

"Лютий для них буде вирішальний. Тому що дати для них важливі, річниця тощо. Вони готуються до загострення. Зараз людина, на прізвище Козак (соратник Медведчука, нардеп ОПЗЖ, втік в Росію — ред.) активізувався. Проводить зустрічі з діячами з Європи для того, щоб примусити нас до підписання певних мирних, як вони вважають, угод а-ля "Мінськ-3". Звичайно, ми на це не підемо Багато є маркерів, які дають нам привід говорити про те, що у лютому вони можуть мати ще одну спробу для того, щоб розв'язувати це питання. У другій половині лютого Мюнхенська безпекова конференція буде відбуватися, 23-24 лютого події в Нью-Йорку. Червоний хрест зараз почав дуже турбуватися, а чим же ми вбиваємо росіян. Багато маркерів, які вказують, що у лютому може бути певне загострення", — сказав Данілов.

Секретар РНБО розповів, що Україна готується до будь-якого розвитку подій. Два-три рази на тиждень відбувається засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де всі представники доповідають президенту, як діятимуть на тих чи інших напрямках, як відбиватимуть ту чи іншу загрозу, якщо вона буде існувати на території України.

"Ми здійснюємо наступ щодня. Наступи бувають різні. І що мав на увазі Кирило Буданов (сказав про великий наступ навесні — ред.), він як розвідник дав інтригу. Де це буде наступ, в якій точці світу він буде починатися, побачмо. Це буде обов'язково. Це буде цікаво. Наш ворог не буде очікувати. Вони розглядають мапу нашої країни як для наступу на цих терористів. Ми цих щурів будемо ганяти по всій планеті, вони ніде від нас не сховаються", — зауважив Данілов.

Секретар РНБО висловив упевненість, що "потужна зброя буде в України, і не тільки Patriot".

"Рано чи пізно у нас будуть потужні танки, зовсім інші літаки — і це буде вже найближчим часом", — зауважив він.

Нагадаємо, у попередніх заявах Данілов попереджає, що попереду українців чекає "найважчий відрізок" на шляху до перемоги.

Також наголошує, що ЗСУ можуть зайти на територію Росії, якщо це буде потрібно для захисту України.

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