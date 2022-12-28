Олексій Данілов заявив, що попереду українців чекає "найважчий відрізок" на шляху до перемоги
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що половина шляху до перемоги вже пройдена, однак попереду - "найважчий відрізок"
Про це секретар РНБО написав у твіттері.
Він зазначив, що Росія надалі ставить максималістські цілі у війні з Україною, а саме: знищення нашої державності та українців як нації. І тепер настав "час максимального зосередження".
"Ми пройшли половину шляху до Перемоги. Але попереду найважчий відрізок - остаточно викинути агресора з нашої землі й покарати за злочини", - заявив секретар РНБО.
- Нагадаємо, раніше аналітик Defense Express Сергій Згурець висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо": маючи великі запаси військової техніки, Росія може спробувати затягнути війну на 2-3 роки.
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