Про це секретар РНБО написав у твіттері.

Він зазначив, що Росія надалі ставить максималістські цілі у війні з Україною, а саме: знищення нашої державності та українців як нації. І тепер настав "час максимального зосередження".

"Ми пройшли половину шляху до Перемоги. Але попереду найважчий відрізок - остаточно викинути агресора з нашої землі й покарати за злочини", - заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше аналітик Defense Express Сергій Згурець висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо": маючи великі запаси військової техніки, Росія може спробувати затягнути війну на 2-3 роки.

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