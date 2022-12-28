Війна може тривати щонайменше 2-3 роки, зважаючи на ресурси Росії, - Згурець

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Потенціал України для продовження наступальних дій залежить від регулярності та надійності військової допомоги від наших партнерів. Оскільки ця допомога впливає на накопичення українських резервів. Зараз ми знаходимось в такому стані, коли Україна та противник накопичують сили для подальших бойових дій", - пояснив Згурець

Аналітик наголосив, що успішність наступу ЗСУ залежить від військової допомоги союзників

"Я не виключаю того, що бойові дії можуть тривати щонайменше 2-3 роки. Адже в Росії ще залишаються чималі ресурси у військовій техніці. Тому Росія може з меншими темпами ефективності затягувати бойові дії. Проте такий сценарій розвитку подій не єдиний. На мою думку, наступний рік стане досить важливим у цій війні. І для нас успішність наступальних дій у 2023 році буде залежати від допомоги союзників", - додав він.

У ранковому зведенні 28 грудня у Генштаб ЗСУ повідомили, що українські воїни продовжують знищувати окупантів на нашій землі. ЗСУ 27 грудня відбили атаки ворога у Луганській та Донецькій областях, а також знищили близько 50 росіян 26 грудня

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb