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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Війна може тривати щонайменше 2-3 роки, зважаючи на ресурси Росії, - Згурець
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Війна може тривати щонайменше 2-3 роки, зважаючи на ресурси Росії, - Згурець

28 грудня, 2022 середа
09:34
війна з Росією ЗСУ

Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що маючи великі запаси військової техніки, Росія може спробувати затягнути війну на 2-3 роки

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Потенціал України для продовження наступальних дій залежить від регулярності та надійності військової допомоги від наших партнерів. Оскільки ця допомога впливає на накопичення українських резервів. Зараз ми знаходимось в такому стані, коли Україна та противник накопичують сили для подальших бойових дій", - пояснив Згурець

Аналітик наголосив, що успішність наступу ЗСУ залежить від військової допомоги союзників

"Я не виключаю того, що бойові дії можуть тривати щонайменше 2-3 роки. Адже в Росії ще залишаються чималі ресурси у військовій техніці. Тому Росія може з меншими темпами ефективності затягувати бойові дії. Проте такий сценарій розвитку подій не єдиний. На мою думку, наступний рік стане досить важливим у цій війні. І для нас успішність наступальних дій у 2023 році буде залежати від допомоги союзників", - додав він.

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Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
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допомога Україні
допомога США Україні
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