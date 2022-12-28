Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією У Севастополі окупанти агітують вступати за контрактом до росармії, а ЗСУ знищили до 50 росіян на Херсонщині - зведення Генштабу

У Севастополі окупанти агітують вступати за контрактом до росармії, а ЗСУ знищили до 50 росіян на Херсонщині - зведення Генштабу

28 грудня, 2022 середа
07:52
війна з Росією втрати рф

Українські воїни продовжують знищувати окупантів на нашій землі. ЗСУ 27 грудня відбили атаки ворога у Луганській та Донецькій областях, а також знищили близько 50 росіян 26 грудня

Про це у ранковому зведенні 28 грудня передає Генштаб ЗСУ.

У тимчасово окупованому Севастополі загарбники активізували агітацію щодо вступу на військову службу за контрактом до збройних сил Російської Федерації.

Генштаб підтверджує, що 26 грудня в результаті українського вогневого ураження позицій противника в районі Чаплинки Херсонської області, втрати окупантів склали близько 50 військовослужбовців загиблими.

ЗСУ уразили 7 районів скупчення росіян та відбили ворожі атаки біля 15 міст та сіл

Так, українські ракетники і артилеристи за минулу добу, 27 грудня, уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та військової техніки, 2 склади боєприпасів, а також важливий військовий об’єкт окупантів.

Також наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині.

Росія завдала ракетного удару та здійснила 33 обстріли з РСЗВ по Україні

Протягом минулої доби противник завдав ракетного удару та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах міста Херсон.

Ворог веде наступ по двох напрямках, ще на одному - хоче покращити тактичне положення

Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.

Надалі залишається і небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На інших напрямках противник веде оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Мефедівка, Товстодубове та Вовківка Сумської області, а також Глибоке, Стариця, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічне, Куп’янськ, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Коломийчиха - Луганської.

На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Площанка і Діброва Луганської області, а також Ямполівка, Торське та Григорівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку обстріляно райони населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог стріляв по районах Водяного, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Времівка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку обстріли з танків та реактивної артилерії зафіксовано в районах населених пунктів Темирівка, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Дорожнянка, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Кам’янське та Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник продовжує мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема постраждали Червоногригорівка Дніпропетровської області; Антонівка - Херсонської та місто Херсон. Є постраждалі серед цивільного населення.

  • Станом на 27 грудня у ДПСУ повідомили, що у Білорусі не відмічається необхідного наступального угруповання для вторгнення в Україну, кількість і характер дій підрозділів не змінився.
  • А в Генштабі розповідали, що через великі втрати ворога на Луганщині частішають випадки дезертирства серед окупантів, російське військове керівництво збільшило кількість патрулів для їх затримання.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Крим
російська армія
Луганщина
Сумщина
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Опитне
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Військові новини
Водяне
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
Успенский собор Киево-Печерской Лавры
25 грудня, 2022 неділя
Священників Московського патріархату з 1 січня можуть перестати пускати до Успенського собору Києво-Печерської лаври, - митрополит Павло
Maxar опублікувала знімки авіабази в Енгельсі
26 грудня, 2022 понедiлок
Схоже, ППО Енгельса, знищуючи зенітною ракетою наш дрон, спричинила вибухи на російській авіабазі, - військовий експерт Притула
27 грудня, 2022 вiвторок
BBC представило п'ять сценаріїв розвитку війни в Україні наступного року
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.95
    Купівля 39.95
    Продаж 40.69
  • EUR
    Купівля 41.45
    Продаж 42.56
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
28 грудня
08:08
на фото: Нікопольщина
Окупанти всю ніч гатили по Нікопольщині, уразили десяток будинків, 4 газогони та 2 лінії електропередачі
08:08
OPINION
Данило Лубківський
Посада посла — особлива. Влада має мати внутрішній ценз
07:42
Інтерв’ю
концерт гурту СКАЙ
Українці – це феномен, про який говоритимуть ще сотні років, – лідер гурту СКАЙ
07:40
переговори України з Росією
Американські аналітики сказали, як РФ претензіями до Заходу намагається створити умови для вигідних собі переговорів з Україною
07:12
путін путлер
В ISW пояснили, навіщо Кремль став більше використовувати військкорів
06:50
дрон
Південна Корея підняла бойові безпілотники над КНДР
06:13
Керівник РПЦ Кирило та УПЦ (МП) Онуфрій
"Закон не зобов’язує змінювати назву": в УПЦ МП відреагували на рішення Конституційного суду 
05:49
TikTok
Членам палати представників США заборонили користуватися TikTok
05:25
Партизани Білорусі
Білоруським "рейковим партизанам" дали по понад 20 років в'язниці за спробу зупинити російські ешелони
04:32
російська армія, мобілізація
У Генічеську окупанти збираються "віджати" майно українців, які евакуювались, - ЦНС
03:36
Полонені росіяни
Щодня 70-100 росіян бажають здатися у полон
02:48
Кріштіану Роналду
"Ман Юнайтед" розгромно переміг "Ноттінгем" у першому матчі без Роналду
02:02
Окупанти
У Бердянську окупанти бояться одягати військову форму, - ЦНС
01:57
Олександр Лукашенко
Політв'язнями режиму Лукашенка визнано 1456 людей, - правозахисники
01:26
Руслан Малиновський, "Аталанта"
"Аталанта" визначилась з майбутнім Малиновського, - інсайдер Романо
01:17
ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему
Уряд призначив нових незалежних членів наглядової ради ПриватБанку
01:01
газ
На Донеччині зупинили роботу усі газові котельні, - ОВА
00:44
Ліонель Мессі з Кубком світу
Майже 50% аргентинців готові проголосувати за Мессі, якщо він балотуватиметься у президенти, - соцопитування
00:23
Сумщина обстріли
На Сумщині російська артилерія зруйнувала приватний будинок
00:12
Тайсон Ф'юрі
"Доведеться пробудити в собі тварину": Ф'юрі описав боксера, який здатен його перемогти
2022, вiвторок
27 грудня
23:47
Володимир Зеленський
"Це буде розмова про наступний рік": Зеленський анонсував звернення до Ради
23:41
Кріштіану Роналду, збірна Португалії, ЧС-2022
У Саудівській Аравії спростували інформацію Ердогана про трансфер Роналду
23:22
Володимир Зеленський
Зеленський: світовий бізнес вірить у нашу перемогу, готуємося до економічного форуму в Давосі
23:02
водопостачання вода
НКРЕКП ухвалила підвищити тарифи на воду в 2023 році
22:40
путін путлер
Захід має готуватись до тривалого і коштовного стримування Росії, щоби її реваншизм не призвів до нової війни, - ексочільник генштабу Британії
22:37
Ексклюзив
Володимир Огризко
"Демотиватор для українських дипломатів": Огризко про призначення послом у Болгарії людини без досвіду держслужби
22:15
енергетика ЛЕП електрика
Від 24 лютого Росія вразила понад 700 об'єктів критичної інфраструктури України
22:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Культурні втрати українців, побоювання щодо новорічних масованих ракетних атак та погрози Лаврова щодо третьої світової війни. Світові ЗМІ про Україну 27 грудня
21:59
Рінат Ахметов
Forbes оприлюднив список найбагатших українців і показав, як змінилися їхні статки за час масштабної війни
21:38
Аналітика
Сергій Згурець
Подробиці вибухів на аеродромі "Енгельс", ситуація навколо Бахмута та як протидіяти "дружбі" Ірану та Росії. Колонка Сергія Згурця
21:35
Ростислав Павленко: після рішення КСУ чиновники, в тому числі й міністри, мають називати московську церкву її правдивим ім'ям
20:49
РФ обстріляла пологове відділення у Херсоні
20:37
Газ
Ціна газу в Європі вперше опустилась нижче показника до повномасштабної війни
20:32
Болгарія
МЗС Болгарії викликає посла Росії через розшук журналіста Bellingcat Христо Грозєва
20:09
OPINION
Ігор Гулик
Брехт і безпритульний Небензя
20:06
Запорізька АЕС
Окупанти на ЗАЕС планують замінити військових на Росгвардію, видавши цю ротацію за "демілітаризацію", - Галущенко
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 307-го дня війни: російській церкві - російську назву, світлі свята та арешт майна на 2 мільярди
19:58
відключення світла
Екстрені відключення електроенергії в Києві триватимуть всю зиму, ситуація лишається складною, - КМДА
19:53
грузія
Інвестуємо в території Абхазії і Південної Осетії $10 млрд у разі їх повернення у склад Грузії, - прем'єр Гарібашвилі
19:31
електроенергія
У 8 областях проведуть позапланові перевірки обленерго через недотримання графіків вимкнення світла
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV