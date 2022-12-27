Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу у Media Center Ukraine.

Він наголосив, що створення необхідного наступального угрупування, яке було б готове здійснити вторгнення на територію України, не відмічається, і що ЗСУ та підрозділи ДПСУ готові до будь-якого розвитку подій. Речник наголосив, що укріплення кордону триває і надалі.

"Наша головна задача - це оборона. Зробити сильною оборону на цьому напрямку, щоб не допустити вторгнення. Підрозділи ДПСУ та інші складові Сил оборони, які перебувають на посиленні кордону з Білоруссю готові до розвитку ситуації будь-якому варіанті", - повідомив Демченко.

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За його словами, Білорусь продовжує підтримку РФ, надаючи їй територію, інфраструктуру та повітряний простір. Зазначається, що військові підрозділи на території Білорусі, як і раніше, знаходяться на посиленні кордону з Україною, проте ні кількість, ні характер їх дій не змінюється, вони міняються на ротаційній основі.

"Крім цього, Білорусь та РФ постійно нагнітають ситуації, роблячи акцент на цьому напрямі. Це робиться шляхом демонстрації спільних заходів підготовки військових підрозділів. В тому числі маневрами з переміщення техніки, перевіркою бойової готовності сил Республіки Білорусь, а також продовженням нарощування угрупування так званої "Союзної держави", - сказав Демченко.

Окрім того, Демченко наголосив про можливість провокацій на кордоні з білоруською стороною, з метою звинуватити Україну.

Керівник Південно-Кавказької філії Центру досліджень армії Володимир Копчак у ефірі Еспресо заявив, що перетин кордону білорусами чи військами спільного угруповання відкриє формат ударів у відповідь, так і на упередження по військових об'єктах в Білорусі.

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