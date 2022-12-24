Про це заявив керівник Південно-Кавказької філії Центру досліджень армії Володимир Копчак у ефірі Еспресо.

"Лукашенко давно пообіцяв Путіну, що він увійде в наземну операцію своїми військами в тому чи іншому форматі. Але він так само був неприємно здивований, як і Кремль розвитком збройного наступу РФ в Україні. Є парадоксальний момент - чим менше успіхів у РФ в Україні, тим більше Кремлю потрібен цей наступ, але тим менше Лукашенко хоче виконувати свою обіцянку. Я вважаю, що він відбудеться", - сказазв він.

Копчак сподівається, що Сили оборони України на рівні всіх форматів розвідки знають як буде розвиватися ситуація і яка буде динаміка нарощування угруповання на різних напрямках.

"Україна зможе відреагувати і на упередження. Перетин кордону білорусами чи спільного угруповання відкриє формат ударів у відповідь, так і на упередження по військових об'єктах на території Білорусі", - підсумував експерт.

24 грудня начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що наразі ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою, але вона залишається.

24 грудня командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв заявив, що росіяни висунули три батальйони, розташованої у Білорусі першої танкової армії до кордону з Україною.