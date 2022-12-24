Про це начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів в інтерв'ю The New York Times.

Буданов зазначив, що повністю відкидати можливість такого наступу не можна, але зараз немає даних, які б підтверджували ймовірність загрози.

За його словами, російські війська в Білорусі не вибудовані в штурмові порядки, а з навчальних таборів мобілізованих відправляють воювати на схід України. Також для проведення атаки на полігонах не вистачає бронетехніки.

Однак росіяни не полишають спроб зробити видимість підготовки до атаки. Так, вони використовували радянський метод: саджали солдатів в потяги і спрямовувати їх до кордону з Україною, повертаючи їх потім назад на позиції. Такі маневри Буданов називає "каруселями".

Нагадаємо, 15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не виключає наступу окупантів на Київ із Білорусі. Російська Федерація може повторити наступ на Київ у січні-лютому 2023 року.

19 грудня Путін відвідав Мінськ, де зустрівся з Лукашенком. Також на зустріч з білоруським колегою прибував очільник міноборони РФ Сергій Шойгу.

22 грудня Лукашенко зібрав силовиків, щоб поговорити про "готовність сусідів напасти".

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