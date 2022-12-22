Лукашенко зібрав силовиків, щоб поговорити про "готовність сусідів напасти"

Про це повідомляє сайт Лукашенка.

"Хочеш миру – готуйся до війни... Ми проводили і проводимо тренування. Зараз вони в силу ситуації, що склалася, і загроз більш масштабні. Тому ми на своїй території проводимо навчання. Переміщаємо туди, куди ми вважаємо за потрібне, і спільне угруповання збройних сил, і свої збройні сили. Крапка", - сказав самопроголошений президент Білорусі.

Лукашенко запевняє, що в перекиданні військ ближче до кордону з Україною нібито немає "ніякого іншого задуму, ніякої конспірології".

Він наголосив, що нібито не може виключати, що проти Білорусі "може бути розгорнута агресія". Він також додав, що нібито навіть бачить "таку готовність з боку сусідів".

15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не виключає наступу окупантів на Київ із Білорусі. Російська Федерація може повторити наступ на Київ у січні-лютому 2023 року. Нині країна-агресорка готує близько 200 тис. нових військових.

Вже 19 грудня Путін відвідав Мінськ, де зустрівся з Лукашенком. Також на зустріч з білоруським колегою прибував очільник міноборони РФ Сергій Шойгу.

З'явилась інформація від Білоруського Гаюна, що Росія почала перекидання на південь Білорусі техніки, яку раніше привезли на полігони з мобілізованими ЗС РФ. Упродовж 20 грудня фіксували перевезення танків, вантажівок та особового складу збройних сил Росії з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни. Проте речник Державної прикордонної служби України наголосив на тому, що поряд з білорусько-українським кордоном не зафіксовано різкого збільшення ані військової техніки, ані особового складу російських військових.

Військовий і громадський діяч, генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун впевнений, що ЗСУ зможуть зупинити та розбити білоруську армію, якщо вона перетне кордон з Україною.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb