Якщо Білорусь вступить у війну, то ця держава розчиниться в російській імперії, - генерал-майор СБУ Ягун
Військовий і громадський діяч, генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун впевнений, що ЗСУ зможуть зупинити та розбити білоруську армію, якщо вона перетне кордон з Україною
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Якщо білоруська армія перетне кордон України - це буде останній день незалежності Білорусі у вигляді держави. Яка б ця армія не була, але це армія Білорусі. Ця армія має підпорядковуватися керівнику держави, якби він не називався. І це останній бастіон, який ще є за спиною Лукашенко. Я впевнений, що ми зможемо зупинити та розбити їх. А потім, скоріш за все, Білорусь, як незалежна держава, може зникнути", - вважає Ягун.
За словами генерал-майора, як фейкова держава, Білорусь залишиться. Тому що Росії вигідно мати в міжнародних організаціях ще один голос.
"А держава Білорусь, валюта, поліція, спецслужби, армія - це все розчиниться в російській імперії. Це на сподівання Путіна, якраз той ковток, який може продовжити його життя, його владу ще на невеликий проміжок часу. Він зараз робить все, щоб залишитися при владі. У Путіна немає перспектив перемоги, його вже серйозно не сприймають ніде", - додав Ягун.
- 15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не виключає наступу окупантів на Київ із Білорусі. Російська Федерація може повторити наступ на Київ у січні-лютому 2023 року. Нині країна-агресорка готує близько 200 тис. нових військових.
- Своєю чергою американські аналітики оцінили можливість вступу Білорусі у війну проти України після зустрічі Лукашенка та Путіна 19 грудня.
- Вже 19 грудня Путін відвідав Мінськ, де зустрівся з Лукашенком. Також на зустріч з білоруським колегою прибував очільник міноборони РФ Сергій Шойгу.
- Після цього американські аналітики заявили, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, під час зустрічі в Мінську відмовив російському диктатору Володимиру Путіну піти на подальші інтеграційні поступки.
- 20 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що військові Білорусі та РФ продовжують перебувати поблизу кордонів з Україною. А командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що рівень воєнної загрози з боку Білорусі поступово зростає.
- Згодом речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі Еспресо сказав, що ситуація по лінії кордону з Білоруссю та в прикордонні залишається контрольованою - не зафіксовано переміщення або різкого збільшення військової техніки або живої сили, а кордон максимально посилено.
- Проте з'явилась інформація від Білоруського Гаюна, що Росія почала перекидання на південь Білорусі техніки, яку раніше привезли на полігони з мобілізованими ЗС РФ. Упродовж 20 грудня фіксували перевезення танків, вантажівок та особового складу збройних сил Росії з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни. Проте речник Державної прикордонної служби України наголосив на тому, що поряд з білорусько-українським кордоном не зафіксовано різкого збільшення ані військової техніки, ані особового складу російських військових.
- Кремль тисне на білоруського самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, аби той пішов на вимоги Росії, а не маневрував
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