Про це повідомляє Командування об’єднаних сил ЗС України у facebook.

За його словами, зараз на території Білорусі зосереджені друга мотострілецька дивізія першої танкової армії та авіаційне угрупування, в складі якого є новітні зразки авіації повітряно-космічних сил збройних сил РФ. також там присутні підрозділи, озброєні оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер" з балістичними ракетами, які призначені для застосування по цілях на території України.

"Цього потенціалу, на даний час, достатньо для створення загрози Україні та проведення тактичних дій. При цьому ми уважно стежимо за озброєнням, що перекидається з боку Росії та робимо щодня відповідний аналіз. Рівень воєнної загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів. Крім цього, Генеральним штабом ЗСУ передбачене значне нарощування угруповань у разі істотного зростання сил та засобів з протилежного боку", - розповів Наєв.

Він додав, що тренування російського літака наведення та літаків-носіїв балістичних ракет повітряного базування "Кинжал" у повітряному просторі Білорусі проводяться з метою уточнення цілей на території України.

"Ми вживаємо всіх заходів для того, щоб знизити цей рівень загрози", - запевнив Наєв.

20 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що військові Білорусі та РФ продовжують перебувати поблизу кордонів з Україною.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb