Про це пише Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

В Інституті стверджують, що посилення тиску Росії на Білорусь зменшує простір для маневру Олександра Лукашенка, щоб уникнути поступок Кремлю.

"Довга гра президента Росії Володимира Путіна щодо відновлення сюзеренітету над Білоруссю прогресує незалежно від зусиль Путіна залучити Білорусь більш активно до його вторгнення в Україну", - кажуть експерти.

Так, Лукашенко підтвердив, що Росія "подарувала" Білорусі невизначену кількість систем ППО С-400 під час зустрічі з Путіним у Мінську 19 грудня. Раніше самопроголошений президент відмовився від системи С-400, які були в Білорусі у 2020 році.

Російські військовослужбовці, швидше за все, будуть керувати системами С-400, що базуються в Білорусі.

"Лукашенко, ймовірно, відкладає виконання більш масштабних вимог Путіна, таких як зобов'язання білоруських сил, приєднаних до вторгнення в Україну, створюючи менші поступки, які він роками стримував", - наголошують в ISW.

Попри розгортання в Білорусі російських танків, аналітики поки що не бачать ознак наступу на Україну з РБ.

15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не виключає наступу окупантів на Київ із Білорусі. Російська Федерація може повторити наступ на Київ у січні-лютому 2023 року. Нині країна-агресорка готує близько 200 тис. нових військових.

Своєю чергою американські аналітики оцінили можливість вступу Білорусі у війну проти України після зустрічі Лукашенка та Путіна 19 грудня.

Вже 19 грудня Путін відвідав Мінськ, де зустрівся з Лукашенком. Також на зустріч з білоруським колегою прибував очільник міноборони РФ Сергій Шойгу.

Після цього американські аналітики заявили, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, під час зустрічі в Мінську відмовив російському диктатору Володимиру Путіну піти на подальші інтеграційні поступки.

20 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що військові Білорусі та РФ продовжують перебувати поблизу кордонів з Україною. А командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що рівень воєнної загрози з боку Білорусі поступово зростає.

Згодом речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі Еспресо сказав, що ситуація по лінії кордону з Білоруссю та в прикордонні залишається контрольованою - не зафіксовано переміщення або різкого збільшення військової техніки або живої сили, а кордон максимально посилено.

Проте з'явилась інформація від Білоруського Гаюна, що Росія почала перекидання на південь Білорусі техніки, яку раніше привезли на полігони з мобілізованими ЗС РФ. Упродовж 20 грудня фіксували перевезення танків, вантажівок та особового складу збройних сил Росії з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни. Проте речник Державної прикордонної служби України наголосив на тому, що поряд з білорусько-українським кордоном не зафіксовано різкого збільшення ані військової техніки, ані особового складу російських військових.

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