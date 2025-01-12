Армія РФ контролює 70% Торецька на Донеччині, - розвідка Британії
Російська окупаційна армія намагається встановити контроль над Торецьком та Часів Яром Донецької області. Для цього ворог застосовує бронетехніку
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Як зазначається, наприкінці грудня 2024 року та на початку січня 2025-го російські війська намагалися штурмувати Часів Яр і Торецьк за допомогою бронетехніки. Ймовірно, у Часів Ярі атаки були відбиті, але в Торецьку, за даними розвідників, РФ продовжила просування.
"Російські війська, ймовірно, контролюють щонайменше 70% Торецька і досягли значного прогресу в місті, але міські бої стримують швидке просування. У Часів Ярі нинішньою лінією контролю є канал Сіверський Донець-Донбас", - йдеться у дописі.
Наближаючись до каналу, російські війська часто стають мішенню для українських безпілотників. Зазначається, що окупанти намагаються перекрити українські логістичні маршрути в ці міста та з них.
11 січня російська терористична армія просунулась біля низки населених пунктів Донецької області.
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