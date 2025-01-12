Армія РФ контролює 70% Торецька на Донеччині, - розвідка Британії

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Як зазначається, наприкінці грудня 2024 року та на початку січня 2025-го російські війська намагалися штурмувати Часів Яр і Торецьк за допомогою бронетехніки. Ймовірно, у Часів Ярі атаки були відбиті, але в Торецьку, за даними розвідників, РФ продовжила просування.

"Російські війська, ймовірно, контролюють щонайменше 70% Торецька і досягли значного прогресу в місті, але міські бої стримують швидке просування. У Часів Ярі нинішньою лінією контролю є канал Сіверський Донець-Донбас", - йдеться у дописі.

Наближаючись до каналу, російські війська часто стають мішенню для українських безпілотників. Зазначається, що окупанти намагаються перекрити українські логістичні маршрути в ці міста та з них.