У Бурятії зійшли з рейок 22 вагони, пошкоджено колію
22 порожні вагони зійшли з рейок поблизу станції Ангаракан у Муйському районі Бурятії (РФ)
Про це повідомила Східносибірська транспортна прокуратура.
Вагони зійшли з колії в неділю,12 січня, близько 23:30 за місцевим часом. Через сходження вагонів пошкоджено 250 метрів колії, три опори та 100 метрів контактної мережі. Постраждалих немає. На місці події працюють 2 відновлювальні поїзди.
Через інцидент пасажирський потяг № 98 "Кисловодськ – Тинда" довелося повернути до Північнобайкальська. Також повідомили про затримку низки вантажних поїздів.
Байкальська транспортна прокуратура почала перевірку за фактом сходження вагонів, на місці працює слідчо-оперативна група. Порушено кримінальну справу щодо порушення правил безпеки руху на залізниці.
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