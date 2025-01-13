Захист від диверсій: Швеція надасть військові кораблі й літаки в рамках збільшення присутності НАТО в Балтійському морі

Про це повідомляє Associated Press.

Так, шведські військові нададуть розвідувальний літак ASC 890. Також берегова охорона країни виділить чотири кораблі для спостереження за Балтикою, ще 7 суден будуть у режимі очікування.

Стокгольм схвалив таке рішення на тлі серії інцидентів у Балтійському морі, які посилили стурбованість щодо можливої діяльності Росії у регіоні.

Як пише видання, з 2023 року у Балтійському морі було пошкоджено 10 кабелів, що вплинуло на Естонію, Фінляндію, Швецію, Німеччину та Литву. Щонайменше два інциденти були пов'язані з суднами, які пізніше звинуватили у тому, що вони тягли свої якорі по дну і пошкодили кабелі.

Що передувало

3 грудня між Фінляндією та Швецією стався обрив інтернет-кабелю. Він зазнав пошкоджень, але причини аварії були невідомі.

25 грудня фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.

Згодом поліція Фінляндії повідомила, що знайшла сліди, які тягнуться на десятки кілометрів по дну Балтійського моря, де танкер, що перевозив російську нафту, як підозрюють, пошкодив своїм якорем лінію електропередач і чотири телекомунікаційні кабелі.

Станом на 6 січня два підводні комунікаційні кабелі компанії Elisa між Фінляндією та Естонією вдалося відремонтувати.