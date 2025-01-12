Вучич запропонував Сербію для проведення зустрічі між Путіним і Трампом

Про це повідомляє РТС.

За словами Вучича, Сербія зацікавлена ​​бути місцем зустрічі Путіна і Трампа - це може гарантувати повну безпеку для обох президентів.

Крім цього він наголосив, що країна не перебуває у військових блоках, як "деякі країни", тому повністю готова гарантувати повну безпеку обом лідерам.

"Водночас це країна, де президент Трамп мав найбільшу підтримку в усій Європі. Немає жодної країни, яка могла б зрівнятися з Сербією за рівнем підтримки президента Трампа. Отже, не говорячи про лідерів, у яких було те-то, ми вже говоримо про підтримку народу в цілому, а з іншого боку – це країна, для якої президент Путін все ще дуже, дуже популярний, тому я думаю, що це місце дуже підійде їм обом", – сказав Вучич.