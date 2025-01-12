Вучич запропонував Сербію для проведення зустрічі між Путіним і Трампом
Лідер Сербії Александар Вучич офіційно запропонував свою країну для проведення зустрічі обраного президента США Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним
Про це повідомляє РТС.
За словами Вучича, Сербія зацікавлена бути місцем зустрічі Путіна і Трампа - це може гарантувати повну безпеку для обох президентів.
Крім цього він наголосив, що країна не перебуває у військових блоках, як "деякі країни", тому повністю готова гарантувати повну безпеку обом лідерам.
"Водночас це країна, де президент Трамп мав найбільшу підтримку в усій Європі. Немає жодної країни, яка могла б зрівнятися з Сербією за рівнем підтримки президента Трампа. Отже, не говорячи про лідерів, у яких було те-то, ми вже говоримо про підтримку народу в цілому, а з іншого боку – це країна, для якої президент Путін все ще дуже, дуже популярний, тому я думаю, що це місце дуже підійде їм обом", – сказав Вучич.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін спробує підіграти Дональду Трампу, повторивши з ним точно такий військово-політичний трюк, до якого він вдався 2019 року.
- У Швейцарії також оголосили, що готові організувати на своїй території зустріч Трампа з Путіним.
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