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Путін хоче пересварити мене з Трампом та завершити окупацію України, - Зеленський

Анатолій Буряк
5 січня, 2025 неділя
22:39
Війна з Росією трамп путін

Російський диктатор Володимир Путін спробує підіграти обраному президентом США Дональду Трампу, повторивши з ним точно такий військово-політичний трюк, до якого він вдався 2019 року із українським президентом Володимиром Зеленським

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Про це сам Зеленський попередив в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, повну відеоверсію якого пресслужба глави держави оприлюднила ввечері у неділю, 5 січня 2025 року.

Як нагадав президент України, 2019 року, коли він тільки-но очолив державу, Путін на зустрічі в Парижі скористався бажанням Зеленського встановити мир, пообіцяв йому багато чого, а потім порушив узяті на себе зобов'язання і знову почав вести вогонь по українцях, оскільки укладені домовленості насправді не передбачали нічого такого, що дійсно б змогло зупинити Путіна від продовження агресії. Точно так, впевнений Зеленський, Путін може вчинити тепер і з Трампом.

"Трамп буде в тій ситуації, в якій був я у 2019 році. Точно в цій ситуації: хочу закінчити війну, ми хочемо сталого миру для України, ми повинні зробити ceasefire (припинення вогню - ред.), обмін людей (полонених - ред.) і потім дипломатично повернути всі території - ми дипломатією будемо це робити. І що буде далі з президентом Трампом, якщо ceasefire без гарантій безпеки хоча б для тієї території, яку ми контролюємо? Що він отримає? Якщо він, наприклад, зробив ceasefire, а через три місяці Путін почне нову хвилю атаки? Як буде виглядати Трамп? Як буде виглядати Україна? Як буде все виглядати?", - зазначив Зеленський.

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Дієвими гарантіями безпеки для України, на його думку, які стримали б РФ від нової агресії, стало б потужне озброєння України з боку Сполучених Штатів та прийняття країни до блоку НАТО, можливо, поки що навіть з врахуванням тимчасової окупації певних територій.

При цьому Путін, як вважає Зеленський, зараз погодиться підіграти Трампу, частково погодившись на ті умови, які висуне американський президент, "тому що він (Путін - ред.) боїться Трампа і як тільки він, Трамп, піде на ceasefire без серйозних гарантій безпеки для України, він дасть пас Путіну - не те, що він цього хоче; я вірю, в те, що він говорить, - але він дасть йому пас".

"В башці у Путіна - пересварити мене з Трампом. В башці у Путіна - завершити окупацію нашої території. Це все є у його хворій голові. Я абсолютно в цьому впевнений. Тому я вам і сказав: не чекайте на бажання Путіна, змушуйте його робити, що він має, щоб зупинити війну. Це важливо", - наголосив Зеленський.

  • Його розмова з Лексом Фрідманом тривала понад 2 години й окрім війни торкалася теми виборів та ставлення до інших українських політиків.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
НАТО
США
переговори з РФ
гарантії безпеки
зброя для України
Росія - США
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