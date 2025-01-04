Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ не збирається закінчувати війну й буде робити все, щоб Зеленський не дожив до її завершення, - Портников
Ексклюзив

РФ не збирається закінчувати війну й буде робити все, щоб Зеленський не дожив до її завершення, - Портников

Тетяна Нижник
4 січня, 2025 субота
21:40
Війна з Росією Віталій Портников

Немає підстав вважати, що в найближчі місяці чи роки в Україні буде скасовано воєнний стан

Зміст

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в етері "Еспресо".

"Президент Путін неодноразово заявляв, що удари по центрах ухвалення рішень є важливою ціллю цієї війни. Фізична ліквідація президента України Володимира Зеленського є однією з важливих цілей Путіна і російського політичного керівництва. Росія робитиме все можливе, щоб Зеленський не дожив до кінця цієї війни. Це абсолютно логічно з їхньої точки зору, щоб ліквідувати саму інституцію і продемонструвати, що в Україні немає захищених місць чи людей. Якщо ми побачимо, що президента України вбито ворожим дроном або агентом російських спецслужб, це ще раз свідчитиме про силу та незламність російської державності і про слабкість української. Це те, чого вони хочуть досягти", - зазначив він.

Період до інавгурації нового президента США Дональда Трампа - один із найнебезпечніших. Адже Володимиру Путіну потрібно продемонструвати Трампу, що він буде виступати з позиції сили, зауважив Портников.

"Мовляв, якщо Трамп дійсно хоче домовлятися з Росією, то він має робити це виключно на російських умовах. Ідея про те, що Путін боїться нового американського президента і намагається йому догодити, є дивною і не має нічого спільного з реальністю. Путін ставиться до Трампа так само, як ставився до його попередника, президента Байдена. Для Путіна будь-який президент Сполучених Штатів є ворогом. Путін може сподіватися, що йому вдасться залякати нового президента, налаштованого на пошук компромісів з Москвою, ефективніше, ніж це було з його попередником. Президент Байден був ідеалістом, а Трамп - прагматик. З точки зору Кремля, якщо показати прагматику силу, він поступиться інтересами. Тому Росія не збирається нічого закінчувати чи припиняти", - сказав він.

Мета ворога в цій війні - капітуляція України, з подальшим перетворенням її території на мережу областей Російської Федерації. Ця ідея не нова і декларується російськими чиновниками. Президент Росії неодноразово підкреслював, що української держави і народу не існує. 

"Ми знаходимося у війні на виснаження не перший день, місяць чи рік. Можливо, ми будемо в такій війні багато років. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв, заступник голови ради безпеки, підкреслив, що війна закінчиться після рішення Верховної Ради України про приєднання до Росії. Росія готова заплатити будь-яку ціну життями росіян за досягнення цієї мети. Про життя українців вони не думають, бо вони  їм не потрібні. Війна на виснаження включає руйнацію міст, залякування населення, перетворення життя людей на нестерпне, створення умов, за яких країна буде змушена вдаватися до авторитарних заходів, таких як мобілізація населення тощо", - резюмував Портников.

  • Нагадаємо, унаслідок ракетної атаки по Києву, яку Росія здійснила 1 січня, було пошкоджено будівлі, де розміщені комітети та підрозділи апарату Верховної Ради України.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
російська армія
Джо Байден
Дональд Трамп
США
Військові новини
Віталій Портников
допомога Україні
переговори з РФ
допомога США Україні
Світ про Україну
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Автор Володимир Ар'єв
3 січня, 2025 п'ятниця
Жодних "але". Зеленський не має йти на другий термін
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-2.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.97
    Купівля 41.97
    Продаж 42.57
  • EUR
    Купівля 43.3
    Продаж 44.08
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
4 січня
22:38
війна з РФ, ЗСУ
"Напружена та хаотична, бої можуть проходити між кімнатами будинку": DeepState розповів про ситуацію у Торецьку
21:59
Кевін Келсі, "Шахтар", Ліга Європи
Венесуельський форвард покинув США й повернувся у "Шахтар"
21:51
Оновлено
шахед
Армія РФ запустила нові групи дронів по Україні: ситуація ввечері 4 січня
21:47
Американський подкастер Лекс Фрідман записав інтерв'ю з Зеленським
21:38
Оновлено
Росіяни зруйнували КАБом під'їзд багатоповерхівки у селищі Свеса на Сумщині: серед поранених є 2-річні діти
20:58
Володимир Зеленський
Зеленський: 3-4 січня ЗСУ ліквідували в районі Махновки на Курщині до батальйону солдатів КНДР і десантників РФ
20:56
ППО
Сили ППО 4 січня збили 14 із 30 ворожих дронів
20:40
Володимир Зеленський
На "Рамштайні" обговорять захист України від російських ракет і КАБів, – Зеленський
20:26
військовий
Двоє українських десантників полонили 14 окупантів
20:03
OPINION
Досвітні огні
20:01
Ексклюзив
Російський газ
Росія може транзитувати газ до Придністров'я через "Турецький потік", але є пояснення, чому цього не робить, - ексочільник української ГТС Макогон
19:56
Придністров'я
Уряд Молдови оприлюднив прогноз щодо електропостачання: запасів вугілля для Придністров'я вистачить лише на січень
19:27
Затримання винуватця ДТП в Одесі
В Одесі помічник депутатки з Кривого Рогу влаштував ДТП "під кайфом": чим це закінчилося
19:19
укриття
"Проблема зачинених укриттів надалі залишається гострою": новий очільник Київської МВА проведе аудит
19:19
Роберт Фіцо та готель Capella Hanoi
Фіцо після зустрічі з Путіним відпочиває в апартаментах за 6000 євро на добу у В'єтнамі, - ЗМІ
18:35
Мін'юст
Реєстрація шлюбів та народження: Мін'юст відновив роботу ДРАЦС після кібератаки РФ
18:30
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Сьогодні світовий інформаційний сюжет диктують Китай і Росія через соціальні платформи, - Безсмертний
18:10
Шольц путін
У німецькій опозиційній партії ХДС вважають, що Шольц зустрінеться з Путіним до 23 лютого, а Трамп – у березні
18:04
Зараз ми щодоби втрачаємо 20 кілометрів квадратних: Тарас Чмут оприлюднив темпи просування ворога
18:03
OPINION
Росія – тінь ілюзій 1970-х років,  у які повірив Захід
18:00
Ексклюзив
Карта Покровськ 2.01.24
Ворог має намір захопити відразу декілька сотень квадратних кілометрів: військовий експерт Ступак про ситуацію на Донеччині
17:37
окупанти крим
Якби ми 2014 року воювали за Крим, то перемогли б: Білецький пояснив чому
17:31
Безпілотники Switchblade
У Данії зафіксували 20 невідомих безпілотників над портом Кеге
17:30
Ексклюзив
Зеленський, Макрон, Трамп
На початку лютого Трамп має оголосити, кого він призначає винним у зриві переговорів — Москву чи Київ, - Піонтковський
17:24
Польща
МВС Польщі розробляє план евакуації цивільних на випадок стихійного лиха або війни
17:09
літаки
Нова влада Сирії відновлює роботу міжнародного аеропорту в Дамаску
17:07
Казино
Зеленський підписав закон про регулювання азартних ігор та лотерей: що зміниться
16:53
на фото ситуація на фронті
Від початку доби на фронті відбулося 107 бойових зіткнень: найбільше атак росіяни проводять на Покровському напрямку
16:45
Грузія, біля будівлі парламенту
У Грузії анонсували страйк робітників та роботодавців: як він проходитиме
16:24
Ексклюзив
Верховна Рада
Маємо спонукати парламент створити слідчу комісію: громадська радниця Міноборони Ніколаєнко про постачання неякісних мін
16:21
У Росії внаслідок вибуху в критичному стані перебуває командир, причетний до вбивства цивільних в українському селі Гроза
16:00
OPINION
"Слуги" хочуть закон про кібервійська. Що тут не так
15:59
У Запорізькій області готують до відкриття третю підземну школу
15:57
151-а бригада ЗСУ знову отримала браковані міни
ЗСУ продовжують отримувати браковані міни, - Бутусов
15:52
Кримінал
У Варшаві поляк побив українку на парковці, але за неї заступився інший чоловік
15:50
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила безпілотники по Україні: ситуація вдень 4 січня
15:37
Огляд
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
Наступний бій Усика, злиття "Карпат" і "Руху", Геращенко стане мамою: головні новини українського спорту за тиждень
15:15
розлив мазуту в Севастополі
Розлитий у Чорному морі російський мазут дійшов до Севастополя
15:13
Оновлено
Херсонська область
Росіяни атакували Херсонщину з дронів: є поранені
14:49
Оновлено
міни
На Херсонщині двоє чоловіків постраждали вснаслідок підриву на мінах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV