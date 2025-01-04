РФ не збирається закінчувати війну й буде робити все, щоб Зеленський не дожив до її завершення, - Портников

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в етері "Еспресо".

"Президент Путін неодноразово заявляв, що удари по центрах ухвалення рішень є важливою ціллю цієї війни. Фізична ліквідація президента України Володимира Зеленського є однією з важливих цілей Путіна і російського політичного керівництва. Росія робитиме все можливе, щоб Зеленський не дожив до кінця цієї війни. Це абсолютно логічно з їхньої точки зору, щоб ліквідувати саму інституцію і продемонструвати, що в Україні немає захищених місць чи людей. Якщо ми побачимо, що президента України вбито ворожим дроном або агентом російських спецслужб, це ще раз свідчитиме про силу та незламність російської державності і про слабкість української. Це те, чого вони хочуть досягти", - зазначив він.

Період до інавгурації нового президента США Дональда Трампа - один із найнебезпечніших. Адже Володимиру Путіну потрібно продемонструвати Трампу, що він буде виступати з позиції сили, зауважив Портников.

"Мовляв, якщо Трамп дійсно хоче домовлятися з Росією, то він має робити це виключно на російських умовах. Ідея про те, що Путін боїться нового американського президента і намагається йому догодити, є дивною і не має нічого спільного з реальністю. Путін ставиться до Трампа так само, як ставився до його попередника, президента Байдена. Для Путіна будь-який президент Сполучених Штатів є ворогом. Путін може сподіватися, що йому вдасться залякати нового президента, налаштованого на пошук компромісів з Москвою, ефективніше, ніж це було з його попередником. Президент Байден був ідеалістом, а Трамп - прагматик. З точки зору Кремля, якщо показати прагматику силу, він поступиться інтересами. Тому Росія не збирається нічого закінчувати чи припиняти", - сказав він.

Мета ворога в цій війні - капітуляція України, з подальшим перетворенням її території на мережу областей Російської Федерації. Ця ідея не нова і декларується російськими чиновниками. Президент Росії неодноразово підкреслював, що української держави і народу не існує.

"Ми знаходимося у війні на виснаження не перший день, місяць чи рік. Можливо, ми будемо в такій війні багато років. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв, заступник голови ради безпеки, підкреслив, що війна закінчиться після рішення Верховної Ради України про приєднання до Росії. Росія готова заплатити будь-яку ціну життями росіян за досягнення цієї мети. Про життя українців вони не думають, бо вони їм не потрібні. Війна на виснаження включає руйнацію міст, залякування населення, перетворення життя людей на нестерпне, створення умов, за яких країна буде змушена вдаватися до авторитарних заходів, таких як мобілізація населення тощо", - резюмував Портников.