Унаслідок ракетної атаки по Києву 1 січня пошкоджено адмінбудівлі Верховної Ради

Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"1 січня цього року Росія здійснила цинічну атаку по центру Києва. Внаслідок удару по житловому будинку загинуло двоє мирних мешканців – сімʼя відомих київських учених, Ігор Зима та його дружина Олеся Сокур", - нагадав він і висловив глибокі співчуття рідним і близьким жертв терору РФ.

"Вибухова хвиля пошкодила навколишні будинки, зокрема й адміністративні будівлі українського парламенту, де розміщені комітети та підрозділи апарату Верховної Ради України. Учора на місці працювали правоохоронні органи та спеціальні служби, які зафіксували наслідки варварської атаки. Наразі триває оцінка завданих збитків", - розповів Стефанчук.

Він зазначив, що відповідні підрозділи апарату ВРУ намагаються оперативно усунути наслідки атаки та забезпечити безперебійну роботу Верховної Ради України та її органів.