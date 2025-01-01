Унаслідок атаки РФ по Києву в новорічну ніч загинули нейробіолог Ігор Зима та його дружина

Про це повідомляє "Суспільне".

"1 січня в першу атаку дронів на Київ 2025 загинув наш друг, видатна людина, доктор наук Ігор Зима загинув всією родиною: разом з дружиною і котиком. Просто в себе вдома. В ліжку... Ми б скоріш за все святкували Новий рік в них вдома…", – йдеться у дописі подруги подружжя Дарії Душечкіної.

Ігор Зима був викладачем в Інституті біології та медицини Київського національного університету імені Шевченка. Його науковий стаж - понад 40 років.

Керував науковою групою, яка займалася дослідженнями в галузі нейро- та психофізіології. Очолював команду сервісу "Інтегративна ЕЕГ", спрямованого на вивчення роботи мозку, застосовуючи сучасні аналітичні та терапевтичні методики.

Досліджував функції мозку, глибинний аналіз психофізіологічних процесів, які дозволяють створювати індивідуальні підходи до лікування та корекції. Особливу увагу приділяв допомозі батькам у розумінні стану та потреб їхніх дітей.

Робота поєднувала теоретичний науковий пошук із практичним застосуванням у сферах педагогіки, нейровізуалізації, нейрофізіології тощо.