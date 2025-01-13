У Криму помер ветеран кримськотатарського національного руху і радянський політв'язень Арсен Альчиков

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Арсен Альчиков народився у 1941 році в селі Шума Алуштинського району Кримської АРСР. У трирічному віці разом із сім'єю, як і весь кримськотатарський народ, був депортований із півострова.

Як розповів Чубаров, Арсен Альчиков, який виріс у вигнанні, отримавши професію техніка-конструктора, ще в молодому віці влився до лав учасників кримськотатарського національного руху. Разом зі своєю дружиною Тамарою Контуганською, уродженкою Євпаторії, також активною учасницею кримськотатарського національного руху, були засуджені під час "процесу дванадцяти", що відбувся в Ташкенті у листопаді – грудні 1967 року.



У 1975 році, коли спроби повернутися на свою батьківщину для кримських татар нещадно каралися владою, Арсен Альчиков разом із сім'єю повернувся до Криму, де переніс багато репресій та переслідувань. Навіть після окупації у лютому 2014 року Росією Криму він залишався вірним своєму народові та батьківщині.



Голова Меджлісу додав, що у всі роки боротьби кримськотатарського народу за повернення на свою батьківщину та відновлення кримськотатарської автономії Арсен Альчиков перебував серед найактивніших учасників національного руху.

У роки масового повернення кримськотатарського народу на батьківщину, що збіглися з розпадом СРСР та становленням незалежної Української держави, він став одним з авторитетних наставників кримськотатарської молоді, яка тисячами влилися до лав національного руху.

Дженазе намаз (чин похорону) та прощання з Арсеном Альчиковим відбудеться 13 січня о 12:00 у селі Красновка Сімферопольського району.