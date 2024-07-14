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У Криму помер брат Мустафи Джемілєва

14 липня, 2024 неділя
07:46
Суспільство Анафі Джемілєв

У неділю, 14 липня, стало відомо про смерть Анафі Джемілєва - брата відомого кримськотатарського лідера Мустафи Джемілєва

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Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. 

"Щойно надійшла сумна звістка - в окупованому російськими варварами Криму помер Анафі Джемілєв", - йдеться у повідомленні.

83-річний Анафі був ветераном кримськотатарського національного руху.

Джемілєв жив у Сімферопольському районі захопленого півострова. Анафі був старшим за Мустафу на два роки. 

Причини смерті наразі не повідомляються.

  • Нещодавно звільнений з полону перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял вважає, що жителям Криму слід вже зараз готуватися до майбутніх бойових дій на півострові. Особливо тим, хто бажає допомогти українській армії.
Теги:
Крим
кримські татари
Мустафа Джемілєв
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