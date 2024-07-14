У Криму помер брат Мустафи Джемілєва
У неділю, 14 липня, стало відомо про смерть Анафі Джемілєва - брата відомого кримськотатарського лідера Мустафи Джемілєва
Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"Щойно надійшла сумна звістка - в окупованому російськими варварами Криму помер Анафі Джемілєв", - йдеться у повідомленні.
83-річний Анафі був ветераном кримськотатарського національного руху.
Джемілєв жив у Сімферопольському районі захопленого півострова. Анафі був старшим за Мустафу на два роки.
Причини смерті наразі не повідомляються.
- Нещодавно звільнений з полону перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял вважає, що жителям Криму слід вже зараз готуватися до майбутніх бойових дій на півострові. Особливо тим, хто бажає допомогти українській армії.
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