Наріман Джелял: кримчанам слід готуватися до військової операції зі звільнення півострова від Росії
Нещодавно звільнений з полону перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял вважає, що жителям Криму слід вже зараз готуватися до майбутніх бойових дій на півострові. Особливо тим, хто бажає допомогти українській армії
Про це політик заявив в інтерв'ю проєкту "КримРеалії", записаному в Києві, де Джелял тепер перебуває разом зі своєю дружиною і трьома доньками.
За його словами, РФ не лишає вибору й тому Кримський півострів доведеться визволяти військовим шляхом.
"Не мрійте. Навіть не мрійте. І це не тому, що Україна цього (деокупації Криму дипломатичним шляхом - ред.) не хоче чи світ цього не хоче. Росія цього не хоче. Тому зрозуміло, що Крим звільнятимуть різними шляхами. І в тому числі війсковим шляхом. І треба бути готовими. І треба розуміти, що будуть жертви. І тому треба для себе з'ясувати, як діяти, коли почнеться ця військова операція", - пояснив перший заступник голови Меджлісу.
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Передусім, наголосив він, кримчани мають підготувати запаси харчів та тривожні валізки. Й окремо звернувся до тих, "хто хоче більш активно діяти".
"І тому я хочу звернутися до жителів Криму: будьте уважні, зрозумійте, що життя там ненормальне. І що треба готуватися до того, що буде. Готуйте валізи, запаси, якісь необхідні речі, які допоможуть вам у разі військової операції. Відбудеться вона чи ні – будьте до неї готові. Скоріш за все, вона відбудеться. Не обманюйтеся, не слухайте цю пропаганду, яка каже, що все добре. Не добре. Підготуйтеся і чекайте, що буде. Ну, а хто хоче більш активно діяти, також готуйтеся. Це також буде потрібно", - зазначив Наріман Джелял.
- 28 червня 2024 року президент України Володимир Зеленський оголосив про повернення з російського полону 10 українців. Серед них був заступник голови Меджлісу Наріман Джелял.
- За кілька днів до нього у Київ прибула з Криму його дружинаЛевіза Джелял з трьома дітьми. Окупанти випустили їх з півострова.
- 2021 року політика затримали на за звинуваченням у вчиненні диверсії на газопроводі у Кримських горах.
- Від початку російської анексії півострова Джелял принципово лишався на півострові та опікувався переслідуваними кримськими татарами.
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