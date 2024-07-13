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Війна з Росією: хроніка
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Наріман Джелял: кримчанам слід готуватися до військової операції зі звільнення півострова від Росії

13 липня, 2024 субота
15:52
Війна з Росією Наріман Джелялов

Нещодавно звільнений з полону перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял вважає, що жителям Криму слід вже зараз готуватися до майбутніх бойових дій на півострові. Особливо тим, хто бажає допомогти українській армії

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Про це політик заявив в інтерв'ю проєкту "КримРеалії", записаному в Києві, де Джелял тепер перебуває разом зі своєю дружиною і трьома доньками.

За його словами, РФ не лишає вибору й тому Кримський півострів доведеться визволяти військовим шляхом.

"Не мрійте. Навіть не мрійте. І це не тому, що Україна цього (деокупації Криму дипломатичним шляхом - ред.) не хоче чи світ цього не хоче. Росія цього не хоче. Тому зрозуміло, що Крим звільнятимуть різними шляхами. І в тому числі війсковим шляхом. І треба бути готовими. І треба розуміти, що будуть жертви. І тому треба для себе з'ясувати, як діяти, коли почнеться ця військова операція", - пояснив перший заступник голови Меджлісу.

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Передусім, наголосив він, кримчани мають підготувати запаси харчів та тривожні валізки. Й окремо звернувся до тих, "хто хоче більш активно діяти".

"І тому я хочу звернутися до жителів Криму: будьте уважні, зрозумійте, що життя там ненормальне. І що треба готуватися до того, що буде. Готуйте валізи, запаси, якісь необхідні речі, які допоможуть вам у разі військової операції. Відбудеться вона чи ні – будьте до неї готові. Скоріш за все, вона відбудеться. Не обманюйтеся, не слухайте цю пропаганду, яка каже, що все добре. Не добре. Підготуйтеся і чекайте, що буде. Ну, а хто хоче більш активно діяти, також готуйтеся. Це також буде потрібно", - зазначив Наріман Джелял.

  • 28 червня 2024 року президент України Володимир Зеленський оголосив про повернення з російського полону 10 українців. Серед них був заступник голови Меджлісу Наріман Джелял.
  • За кілька днів до нього у Київ прибула з Криму його дружинаЛевіза Джелял з трьома дітьми. Окупанти випустили їх з півострова.
  • 2021 року політика затримали на за звинуваченням у вчиненні диверсії на газопроводі у Кримських горах.
  • Від початку російської анексії півострова Джелял принципово лишався на півострові та опікувався переслідуваними кримськими татарами.

Теги:
політика
Крим
військові
кримські татари
ЗСУ
Меджліс
Військові новини
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