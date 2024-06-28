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Війна з Росією: хроніка
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Україна повернула з полону 10 людей, серед них - заступник голови Меджлісу Наріман Джелял

28 червня, 2024 п'ятниця
21:58
Війна з Росією

Президент України Володимир Зеленський оголосив про повернення з російського полону 10 українців. Серед них - заступник голови Меджлісу Наріман Джелял

Зміст

Про це він заявив у Telegram.

"Вдалося повернути з російського полону ще десятьох наших людей. Попри всі складнощі", - написав президент.

За його словами, серед звільнених - заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, захоплений у Криму ще у 2021 році, Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років.

Також було звільнено двох священників Української греко-католицької церкви, захоплених в Бердянську за опір окупантам, Богдана Гелету та Івана Левицького.

"Іще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова. Усі вони вже звільнені та вдома – в Україні", - зазначив Зеленський.

Як зазначили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, звільнення українців відбулось у рамках 53-го обміну, завдяки якому на Батьківщину повернулись 100 громадян України. Загалом з російської неволі вже звільнено 3310 українців.

"Звільнення цивільних українців відбулося за посередництва Святого Престолу", - додали у Координаційному штабі.

  • У вівторок, 25 червня, відбувся обмін полоненими, внаслідок якого Україна повернула з російського полону ще 90 людей
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
полонені
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