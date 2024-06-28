Україна повернула з полону 10 людей, серед них - заступник голови Меджлісу Наріман Джелял
Президент України Володимир Зеленський оголосив про повернення з російського полону 10 українців. Серед них - заступник голови Меджлісу Наріман Джелял
Про це він заявив у Telegram.
"Вдалося повернути з російського полону ще десятьох наших людей. Попри всі складнощі", - написав президент.
За його словами, серед звільнених - заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, захоплений у Криму ще у 2021 році, Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років.
Також було звільнено двох священників Української греко-католицької церкви, захоплених в Бердянську за опір окупантам, Богдана Гелету та Івана Левицького.
"Іще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова. Усі вони вже звільнені та вдома – в Україні", - зазначив Зеленський.
Як зазначили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, звільнення українців відбулось у рамках 53-го обміну, завдяки якому на Батьківщину повернулись 100 громадян України. Загалом з російської неволі вже звільнено 3310 українців.
"Звільнення цивільних українців відбулося за посередництва Святого Престолу", - додали у Координаційному штабі.
- У вівторок, 25 червня, відбувся обмін полоненими, внаслідок якого Україна повернула з російського полону ще 90 людей
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