Україна повернула з полону РФ ще 90 людей, серед них захисники Маріуполя та ЧАЕС

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вдома – це не просто слова. Вдома – це Україна. Сьогодні ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону. Воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках", - написав Зеленський.

У Координаційному центрі з поводження з військовополоненими уточнили, що на рідну землю повернулися 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників ВМС, 15 бійців ЗСУ та 8 тероборонівців.

Зокрема, вдалося повернути 59 оборонців Маріуполя, з них 52 бійці, що вийшли з Азовсталі. З полону визволено 5 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.

Також у центрі подякували за активну допомогу у звільненні українських військових з російського полону Об’єднаним Арабським Еміратам.