Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Україна повернула з полону РФ ще 90 людей, серед них захисники Маріуполя та ЧАЕС

Україна повернула з полону РФ ще 90 людей, серед них захисники Маріуполя та ЧАЕС

25 червня, 2024 вiвторок
22:03
Війна з Росією Обмін полоненими

У вівторок, 25 червня, відбувся обмін полоненими, внаслідок якого Україна повернула з російського полону ще 90 людей

Зміст

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.  

"Вдома – це не просто слова. Вдома – це Україна. Сьогодні ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону. Воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках", - написав Зеленський.  

У Координаційному центрі з поводження з військовополоненими уточнили, що на рідну землю повернулися 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників ВМС, 15 бійців ЗСУ та 8 тероборонівців.

Зокрема, вдалося повернути 59 оборонців Маріуполя, з них 52 бійці, що вийшли з Азовсталі. З полону визволено 5 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС. 

Також у центрі подякували за активну допомогу у звільненні українських військових з російського полону Об’єднаним Арабським Еміратам. 

Теги:
Маріуполь
Володимир Зеленський
ЗСУ
ЧАЕС
ОАЕ
полонені
ВМСУ
Нацгвардiя
обмін полоненими
Азовсталь
Читайте також:
пенсія
23 червня, 2024 неділя
Чому в Україні такі низькі пенсії: пояснює ексміністр соцполітики Рева
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
24 червня, 2024 понедiлок
Удар ЗСУ по об'єкту в Криму, сила Atacms та ситуація на фронті. Колонка Сергія Згурця
путін
22 червня, 2024 субота
Путін озвучив свій ультиматум передусім для американців: Фейгін про конфіденційні консультації між Вашингтоном і Москвою
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.44
    Купівля 40.44
    Продаж 40.94
  • EUR
    Купівля 43.36
    Продаж 44.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
25 червня
23:03
Ллойд Остін
Очільник Пентагону Остін провів першу телефонну розмову з новим міністром оборони РФ Бєлоусовим
22:32
Марк Рютте
Премʼєра Нідерландів Рютте 26 червня офіційно призначать генсеком НАТО, - AFP
22:25
Ален Берсе
Експрезидент Швейцарії Ален Берсе став новим генсеком Ради Європи
22:05
Ексклюзив
Бронювання військовозобов'язаних працівників
Україні потрібно бронювати усіх працівників, які чесно працюють і сплачують податки, - нардеп Цимбалюк
21:34
Ексклюзив
Дмитро Лазуткін
Лазуткін пояснив, чому Міноборони не підтримало законопроєкт про 150 днів на оновлення даних у системі Резерв+
21:33
Ексклюзив
Саміт миру
Саміт миру може перерости у політичний "Рамштайн", - Безсмертний
21:26
Аналітика
Сергій Згурець
Від Іспанії - ракети Patriot, в рамках "чеської ініціативи" - боєприпаси й нарешті Франція дійшла до практичних кроків. Колонка Сергія Згурця
21:16
Бердянськ
Окупанти заявили, що перевиконують план із підготовки Бердянська до зими, хоча у місті постійні "комунальні колапси", - голова МВА
20:57
Ексклюзив
САУ 2-CT Hawkeye
Україна стає полігоном: Defence Express про передачу США 105-мм САУ 2-CT Hawkeye та її можливості для ЗСУ
20:56
Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Євро-2024
Євро-2024: Франція зіграла внічию проти Польщі і втратила перше місце в групі D
20:55
Мемфіс Депай (праворуч), Нідерланди - Австрія, Євро-2024
Євро-2024: Нідерланди програли Австрії та фінішували третіми у групі D
20:54
Оновлено
Микола Тищенко, суд
Суд відправив нардепа Тищенка під цілодобовий домашній арешт
20:46
Віктор Циганков (ліворуч)
Циганков прийняв доленосне рішення щодо свого клубного майбутнього
20:27
Оновлено
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Продовження терміну оновлення даних військовозобов'язаних: у Міноборони змінили рішення про підтримку законопроєкту
20:18
Ольга Стефанішина
Для євроінтеграції Україна виконає 11 вимог Угорщини стосовно прав нацменшин, - Стефанішина
20:16
Зеленський і Путін
"Пропозиції РФ реально передбачають можливість завершити війну в Україні": російські фейки та маніпуляції за 25 червня
20:15
Ексклюзив
Ціни на пальне АЗС
"Політика така: підняти податки, а там побачимо", - нардепка Южаніна про підвищення акцизів на пальне та тютюн
20:10
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
20:03
ЗСУ, мобілізація
Отримати військово-облікові документи з QR-кодом тепер можна в усіх ЦНАПах України: як це працює
20:00
OPINION
Михайло Басараб
Чому "хароші русскі" педалюють чеченську тему?
19:59
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 121 боєзіткнення. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 32 атаки
19:48
Росіяни облаштували військову базу в порту Маріуполя, - міська рада
19:47
ЄС Україна
Рада ЄС затвердила проєкт безпекової угоди між Україною та Євросоюзом
19:42
Оновлено
Сергій Борзов
Зеленський звільнив очільника Вінницької ОВА
19:41
Кіріл Фесюн, молодіжна збірна України
"Шахтар" оголосив про трансфер воротаря олімпійської збірної України
19:39
"Ми будемо підтримувати економічний сектор України й педалювати реформи": єврокомісар Варгелій про вступ держави до ЄС
19:29
Ексклюзив
ЄС - Україна
Вступ до ЄС: європейські дипломати вважають, що скринінг українського законодавства відбуватиметься швидко
19:17
Волонтери фонду "Схід SOS" потрапили під обстріл РФ під час евакуації цивільних із Торецька, є поранений
19:02
Джастін Лонвейк, Динамо
"Дуже щасливий": нідерландський футболіст повернувся в "Динамо"
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 853-го дня війни: Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Шойгу та Герасимова, ЄС почав перемовини про вступ з Україною
18:58
Ігор Турченюк
Генералу Росгвардії Турченюку, який причетний до захоплення правобережжя Херсонщини, оголосили підозру
18:50
Сонячні_батареї
Українців закликали встановлювати малі сонячні станції. Це дасть енергосистемі до 1 ГВт потужності
18:38
міни, замінований пляж
Уряд дозволив сертифікованим операторам бронювати від мобілізації 100% саперів
18:33
Оновлено
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Брінк, Мецола, фон дер Ляєн: Україну вітають з початком переговорів про вступ до ЄС
18:30
Ексклюзив
ЄСПЛ
Порушення прав українців з боку РФ: юрист пояснив, які ще важливі для Києва рішення може ухвалити ЄСПЛ
18:29
обстріл Харківщини
РФ ударила щонайменше чотирма КАБами по селу на Харківщині: є поранені
18:15
Херсон
Росіяни обстріляли житловий квартал Херсона та селище в регіоні: двоє поранених
18:13
Віктор Циганков і Михайло Мудрик, збірна України, Україна
Мудрик і Циганков ризикують пропустити вирішальний матч України на Євро-2024
18:08
OPINION
Антон Швець
Нацстратегію доходів треба переписати
18:03
відключення електроенергії
Графіки вимкнень електроенергії 26 червня застосовуватимуть протягом усієї доби
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV